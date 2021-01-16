Кайшева — о четвёртом месте в эстафете: виню себя, что не получилось догнать

Россиянка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Очень виню себя, что не получилось догнать. Хотя на финише оставались силы, на дистанции казалось, что просто волочу ноги. Видела, что у Павловой штрафной круг, но отставание было не такое больше, ничего страшного. У меня стрельба получается, только если я иду с запасом. Я не иду совсем, чтобы мне было легко, но запас должен быть», — приводит слова Кайшевой «Матч ТВ».

Кайшева приняла эстафету четвёртой с отставанием в 0,4 секунды от идущей третьей Ханны Эберг, не допустила промахов на огневых рубежах и финишировала на четвёртом месте, уступив завоевавшей бронзу шведке 6,8 секунды.

Ранее Светлана Миронова рассказала, что на последнем круге своего этапа эстафеты пыталась показать всё, на что она способна.