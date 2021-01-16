Миронова: на последнем круге эстафеты пыталась показать всё, что могу
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«В целом гонка прошла неплохо. Взяла три дополнительных патрона, но всё обошлось только этим. На трассе чувствовала себя неплохо, первые круги прошла в своём темпе, а на последнем пыталась показать всё, что могу», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».
Она отметила, что стартовала на этапе одновременно со шведкой Эльвирой Эберг и на протяжении дистанции не выпускала соперницу из поля зрения, постепенно сокращая отставание.
«Я не пошла за ней, это был мой темп. В этот момент не было абсолютно никаких мыслей, я просто давала себе такую установку, что нужно быстрее двигаться руками, чтобы быстрее двигались ноги. Лыжи работали хорошо, спасибо нашим сервисменам, они нас радуют», — добавила биатлонистка.
Миронова допустила промах на первом огневом рубеже и ещё два — на втором, в итоге передав эстафету Ульяне Кайшевой четвёртой с отставанием от лидера в 30,9 секунды.
Ранее сообщалось, что Лариса Куклина оценила своё выступление в эстафете на этапе КМ в Оберхофе.