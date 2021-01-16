Биатлонистка Куклина оценила своё выступление в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Россиянка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Этап прошла нормально, но поторопилась на лёжке с выстрелом. Из-за этого допустила штраф. Скорость? Не чувствовала, что первый круг хорошо прошла. Возможно, он был быстрее из-за прохождения стартового стадиона», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

Куклина допустила промах на первом огневом рубеже и без ошибок отстрелялась на втором, в итоге передав эстафету Светлане Мироновой четвёртой с отставанием от лидера на 34,1 секунды.

Ранее сообщалось, что немецкие биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Оберхофе.