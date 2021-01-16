Немецкие биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Оберхофе, россиянки — четвёртые

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Женская сборная Германии одержала победу в эстафетной гонке 4 x 6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Немецкие биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Оберхофе, россиянки — четвёртые
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Немецкая команда в составе Ванессы Хинц, Янины Хеттих, Денизе Херрман и Франциски Пройс преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 31,5 секунды, суммарно допустив пять промахов на восьми огневых рубежах.

Второе место заняла сборная Белоруссии (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина). Тройку призёров замкнули представительницы национальной команды Швеции (Мона Брорссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг).

Сборная России в составе Евгении Павловой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла четвёртое место с семью промахами и одним штрафным кругом. Отставание от победителя составило 42,5 секунды, а от третьего места — 6,8 секунды.

Ранее Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

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