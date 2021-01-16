Биатлонистка Павлова об эстафете: подвела команду, не знаю, почему так получилось

Россиянка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 x 6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Чувствую расстройство, подвела команду, зашла на круг, когда такое недопустимо. Не знаю, почему так получилось, ноги затряслись, определённая усталость. Наверное, надо было пропускать эстафету, давать кому-то шанс, но это не обговаривается в нашей команде в данный момент, даже как самочувствие у спортсменов», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

Павлова чисто отстрелялась на первом, но допустила четыре промаха на втором огневом рубеже, в итоге передав эстафету Ларисе Куклиной десятой, с отставанием от лидера на 47,6 секунды.

Ранее сообщалось, что Татьяна Акимова выиграла вторую спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Германии.