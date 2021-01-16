Акимова выиграла вторую спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Германии

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Россиянка Татьяна Акимова одержала победу во второй спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU в немецком Арбере.
Акимова выиграла вторую спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Германии
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Акимова преодолела дистанцию в 7,5 км за 22 минуты 58,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место с одним промахом и отставанием в 4 секунды заняла ещё одна россиянка — Анастасия Шевченко. Тройку призёров замкнула француженка Камиль Бенед.

Россиянка Анастасия Гореева заняла 15-е место, Елизавета Каплина — 18-е, Татьяна Воронина — 24-е, Валерия Васнецова — 25-е, Полина Шевнина — 26-е, Ольга Мощенкова — 64-е.

Ранее сообщалось, что Логинов выразил сожаление из-за непопадания эстафетной команды в топ-3 на этапе КМ.

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