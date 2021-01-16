Роковой штрафной круг Павловой: россиянки стали четвёртыми в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Евгения Павлова заработала штрафной круг на первом этапе, но Ларисе Куклиной, Светлане Мироновой и Ульяне Кайшевой удалось включиться в борьбу за медали и в итоге финишировать в семи секундах от шведской команды, выигравшей бронзу. Победу одержали немки, белоруски расположились на второй позиции.

Женская сборная России по биатлону повторила в Оберхофе результат мужчин в эстафете. Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева заняли четвёртое место. Первая в этом сезоне медаль была вполне реальной, но неудачная стрельба Павловой на первом этапе не позволила рассчитывать на пьедестал почёта.

Тренерский штаб российской сборной при формировании эстафетной команды руководствовался результатами предыдущего заезда. В неё вошли первые четыре спортсменки по итогам спринта, и даже расстановка по этапам получилась такой, что гонку начинала худшая из них, а заканчивала лучшая. Так что стартовать пришлось Евгении Павловой, которая в двух предыдущих эстафетах тоже была забойщицей в сборной.

27-летняя спортсменка после спринта жаловалась на слишком плотный график гонок, но в эстафете она поначалу не демонстрировала никаких признаков усталости. Павлова в общей группе добежала до первого огневого рубежа и одним махом закрыла все мишени. Пока норвежка Ингрид Тандревольд пыталась избежать штрафного круга, россиянка вернулась на трассу первой и продолжила вести за собой ближайших преследовательниц до следующей стрельбы.

Но после стойки лидерство Павловой закончилось. Так же, как и в воскресном супермиксте, она стала совершать одну ошибку за другой. Россиянка отправилась на штрафной круг и вновь составила компанию Тандревольд. Держась за её спиной, Павлова обогнала нескольких соперниц на дистанции и вернулась в первую десятку. Она передала эстафету Ларисе Куклиной в 47 секундах от лидирующей сборной Италии. В целом, если оставить за скобками штрафной круг, Павлова на своём этапе выступила неплохо — по чистой скорости она показала пятое время.

Куклина на фоне своих текущих соперниц тоже смотрелась достойно. Возглавив группу из четырёх биатлонисток, она перед своей лёжкой смогла на несколько секунд приблизиться к лидирующей француженке Анаис Шевалье-Буше. Россиянка допустила один промах, но у большинства девушек ошибок было гораздо больше — норвежка Ида Льен потратила все дополнительные патроны, а украинка Юлия Джима и итальянка Ирене Лардшнайдер заработали по два штрафных круга. Куклина поднялась на шестое место, и до призовой тройки ей не хватало уже 27 секунд.

На втором круге Куклиной пришлось работать в одиночку, что намного сложнее, чем бежать в компании. Но на стрелковых навыках биатлонистки это не сказалось — на стойке Куклина отработала идеально, в то время как опережавшая её австрийка Юлия Швайгер удлинила себе дистанцию на 150 метров, а немка Янина Хеттих потратила четыре патрона на одну мишень. Именно с ней вместе Куклина отправилась на свой последний круг в 20 секундах от представительниц Франции, Белоруссии и Швеции.

Свой этап Куклина передала Светлане Мироновой, а Хеттих — Денизе Херрман. Немка сразу оторвалась от российской спортсменки, а та решила идти к стрельбищу в своём темпе. Избежать ошибок это не помогло — Миронова из-за одного промаха задержалась и откатилась на шестое место, пропустив вперёд канадку Меган Бэнкс. Но зато от замыкающей первую тройку шведки Эльвиры Эберг россиянку уже отделяли 11 секунд, то есть шансы на медали всё равно повысились.

Вторая стрельба снова ухудшила позиции российской команды. Соперницы давали Мироновой шанс выйти вперёд, особенно лидировавшая в гонке француженка Жюстин Бреза-Буше — она отправилась на два штрафных круга. Но россиянка допустила две осечки на одной и той же мишени, вновь вернувшись на шестое место. Зато когда со стрельбой было покончено, Миронова максимально ускорилась на дистанции. Она принялась стремительно сокращать отставание от Эберг и сдала свой этап четвёртой сразу вслед за шведкой.

Кайшева не только могла принести сборной бронзу, но и даже замахнуться на победу — всего полминуты её отделяло от белоруски Елены Кручинкиной и немки Франциски Пройс. Но россиянка по примеру подруг не стала форсировать события и пропустила вперёд шведку Ханну Эберг и чешку Луцию Харватову. Это помогло ей спокойно подойти к рубежу и с первой попытки закрыть все мишени на лёжке. Правда, Эберг-старшая стреляла чуть быстрее, так что от первой тройки Кайшеву стали отделять 13 секунд.

Вторая стрельба сложилась для Кайшевой тоже удачно — в женских эстафетах нынешнего сезона она ни разу не подвела команду даже одним промахом. Но точно так же на стойке отработали и Эберг, и Пройс. Две осечки допустила Кручинкина, но она была слишком далеко от россиянки.

Безошибочная Кайшева до последнего пыталась настичь шведку, занимающую третье место в Кубке мира, но смогла лишь сократить отставание до семи секунд. Российская команда во второй раз заняла четвёртое место. Победу впервые за два года одержала сборная Германии, серебро досталось белорускам.