Роковой штрафной круг Павловой: россиянки стали четвёртыми в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

What a thrilling women's relay - and the @skiverband squad takes it in style! #OBE21 💪



🥇🇩🇪 @skiverband

🥈🇧🇾 @bybiathlon

🥉🇸🇪 @SwedenBiathlonhttps://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/L06FTx4hcv