Без шансов на медали: как россиянки провалили спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Российские биатлонистки неудачно выступили в спринте в рамках шестого этапа Кубка мира в Оберхофе. Лучшей из них стала Ульяна Кайшева, занявшая 19-е место, а Ирина Казакевич допустила пять промахов на стойке и показала 72-й результат. Шестую победу в сезоне в индивидуальных дисциплинах одержала норвежка Тириль Экхофф.

Надежда на Миронову

Четверг для отечественных болельщиков начался с хороших новостей. В рамках первого этапа Кубка IBU в немецком Арбере россиянки заняли весь пьедестал почёта в спринте. Победила недавно вернувшаяся в спорт Татьяна Акимова, а вслед за ней расположились Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко. После такого бодрого начала дня любители биатлона возлагали определённые ожидания и на тех соотечественниц, которые выступали в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Впрочем, в преддверии гонки из расположения сборной приходили достаточно тревожные вести. В четверг днём IBU сообщил о двух положительных тестах на коронавирус у россиян. При этом, как отмечалось, болезнь не коснулась спортсменов.

The IBU has conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the BMW IBU World Cup in Oberhof, Germany.



Four people tested positive. The affected teams are from Russia (2), Japan and one official. No athletes are affected. [1/2] pic.twitter.com/waWaQJGNmh — IBU (@biathlonworld) January 14, 2021

Позже в СБР пояснили, что вирус был выявлен у тренера женской команды Николая Загурского и сервисмена Романа Виролайнена. Оба были отправлены на десятидневный карантин. Остаётся на нём и наставник сборной Валерий Польховский.

Первой из россиянок предстояло стартовать Ларисе Куклиной (девятый номер). 33-й отправлялась на дистанцию Евгения Павлова, 38-й — Ирина Казакевич.

Но основные надежды на медаль связывались со Светланой Мироновой, которая в начале года набрала неплохой ход. На предыдущем этапе она взяла золото в смешанной эстафете, а также остановилась в шаге от пьедестала в гонке преследования.

На этот раз тренеры определили её в более позднюю стартовую группу, видимо, рассчитывая, что ближе к вечеру в Оберхофе похолодает и трасса «заглянцуется». Ещё одна чемпионка смешанной эстафеты, Ульяна Кайшева, стартовала 67-й, а Екатерина Носкова — 91-й. Для неё эта гонка стала первой в рамках КМ за почти четыре года.

Пять промахов Казакевич на стойке

К сожалению, гонка с самого начала неудачно складывалась для россиянок. Куклина мало того, что стартовала не слишком быстро, так ещё и допустила промах четвёртым патроном на первом огневом рубеже. Её отставание от лидировавшей на тот момент Юлии Швайгер сразу составило более полуминуты.

Не произошло чуда и в дальнейшем. Куклина всё больше уступала соперницам на дистанции, а на стойке оставила незакрытой ещё одну мишень. В результате на финише Лариса уступила больше минуты даже Швайгер. Вероятно, сказалась на спортсменке и неожиданная поездка на Кубок России в Чайковском в конце 2020-го.

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Схожий результат продемонстрировала Павлова. Она также допустила два промаха, в итоге отстав от одержавшей победу Тириль Экхофф на 1:50.7. Казакевич же дала болельщикам повод для оптимизма, идеально отработав при стрельбе лёжа. Но даже это не помогло ей подняться в топ-10 итогового протокола на данном отрезке. А на стойке молодая спортсменка допустила пять промахов, потеряв шансы на борьбу даже за кубковые очки.

Иностранные спортсменки также ошибались на огневых рубежах: ветер в этот вечер многим спутал планы. Так, Жулия Симон оставила незакрытыми четыре мишени на лёжке. Денизе Херрманн допустила три промаха, а лидер общего зачёта Кубка мира Марте Рёйсланд — два. Наконец, сёстры Ханна и Эльвира Эберг совершили по одной ошибке.

Неудивительно, что по такой гонке шанс занять высокие места получили спортсменки, которые образцово справились со стрельбой. В их число попала Доротея Вирер. Двукратная обладательница Большого хрустального глобуса не слишком удачно проводит сезон, и серебро спринта в Оберхофе поможет ей улучшить положение в тотале.

А опытная Лиза Тереза Хаузер продолжает радовать австрийских любителей биатлона. Ей удалось продолжить бронзовую серию в Оберхофе. Неделю назад 27-летняя спортсменка заняла третье место в спринте и пасьюте, а теперь повторила этот результат.

Однако даже биатлонистки с идеальной стрельбой ничего не смогли противопоставить Тириль Экхофф, которая допустила промах на лёжке. Норвежка явно разозлилась на себя после провальной работы на стойке в рамках одиночной смешанной эстафеты на прошлых выходных. Тогда она умудрилась уйти на три штрафных круга, тем самым лишив Норвегию победы.

Тириль не терпелось реабилитироваться перед болельщиками, и ей это удалось. После выхода со второго рубежа Экхофф вела борьбу с Вирер, но на последних километрах Доротея начала отставать, из-за чего осталась второй. Норвежка же одержала шестую победу в личной гонке в текущем сезоне.

При этом финишировавшая восьмой Рёйсланд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира (543 очка). Однако Экхофф сократила отставание от соотечественницы до 17 баллов.

She's starting off just the way she did last week in the sprint! @TirilEckhoff takes the lead after the prone 👍 #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/y3Yh931m0W — IBU World Cup (@IBU_WC) January 14, 2021

Российские болельщики сохраняли надежду на удачное выступление Мироновой. Однако с первых же контрольных отметок стало очевидно, что тренерский штаб не угадал со стартовой группой Светланы. Передвижение по заметно разбитой трассе давалась ей непросто, хотя это не повлияло на работу спортсменки на лёжке. Она закрыла все пять мишеней, но уступала Экхофф 22,6 секунды.

В дальнейшем отставание лишь возрастало, и на подходе ко второму рубежу составило более полуминуты. Удачная стрельба оставляла россиянке шансы хотя бы на попадание в топ-10. Увы, на этот раз Миронова с ветром не справилась, оставив незакрытыми две мишени.

Неудачная работа на стойке не позволила спортсменке подняться выше 21-го места в итоговом протоколе (+1:14.3). Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, допустившая промах на первом рубеже и показавшая 19-й результат (+1:11.5).

В какой-то степени сумела порадовать и Носкова. Она хоть и допустила три промаха, но продемонстрировала достаточно неплохую скорость относительно подруг по сборной. В итоге Екатерина замкнула топ-50 (+1:59.0).