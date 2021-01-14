Названы имена заболевших коронавирусом членов сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили имена членов национальной команды, которые получили положительные результаты теста на коронавирус.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБР, заболевание выявлено у тренера женской сборной Николая Загурского и сервисмена Романа Виролайнена.

Отмечается, что инфицированные были изолированы в своих гостиничных номерах, а болезнь протекает бессимптомно.

14 января на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдёт спринтерская гонка среди женщин.

Ранее сообщалось, что в сборной России по биатлону зафиксировано два случая заболевания COVID-19.