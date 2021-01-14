В сборной России по биатлону зафиксировано два случая заболевания COVID-19

В сборной России по биатлону обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией после тестирования на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). Кроме того, ещё по одному положительному тесту сдали в команде Японии и среди официальных лиц соревнований.

При этом отмечается, что среди спортсменов заболевших нет.

14 января в Оберхофе пройдёт спринтерская гонка среди женщин.

Ранее сообщалось, что врач «Локомотива» выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса.