В сборной России по биатлону зафиксировано два случая заболевания COVID-19

Короткая ссылка
В сборной России по биатлону обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией после тестирования на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.
В сборной России по биатлону зафиксировано два случая заболевания COVID-19
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). Кроме того, ещё по одному положительному тесту сдали в команде Японии и среди официальных лиц соревнований.

При этом отмечается, что среди спортсменов заболевших нет.

14 января в Оберхофе пройдёт спринтерская гонка среди женщин.

Ранее сообщалось, что врач «Локомотива» выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить