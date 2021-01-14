В сборной России по биатлону зафиксировано два случая заболевания COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). Кроме того, ещё по одному положительному тесту сдали в команде Японии и среди официальных лиц соревнований.
При этом отмечается, что среди спортсменов заболевших нет.
14 января в Оберхофе пройдёт спринтерская гонка среди женщин.
Ранее сообщалось, что врач «Локомотива» выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса.