Врач «Локомотива» выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса

Врач московского футбольного клуба «Локомотив» Никита Карлицкий поделился мнением по поводу вакцинации игроков.

По его мнению, вакцинироваться от коронавируса необходимо особенно в том случае, если человек не болел, учитывая все осложнения впоследствии.

«Касается ли это футболистов? Тоже, потому что так мы сможем гарантировать то, что они не заболеют во время чемпионата. Поэтому я за, и как будет возможность — будем прививаться. Единственное, если у людей есть свой иммунитет, который они получили, переболев, то не надо», — цитирует Карлицкого «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что многие люди уже давно привились, а риск осложнений при вакцинировании гораздо ниже, чем после естественного инфицирования.

«Локомотив» после 19-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что в НБА 16 игроков заболели коронавирусом.