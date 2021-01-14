Врач «Локомотива» выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса
- РИА Новости
По его мнению, вакцинироваться от коронавируса необходимо особенно в том случае, если человек не болел, учитывая все осложнения впоследствии.
«Касается ли это футболистов? Тоже, потому что так мы сможем гарантировать то, что они не заболеют во время чемпионата. Поэтому я за, и как будет возможность — будем прививаться. Единственное, если у людей есть свой иммунитет, который они получили, переболев, то не надо», — цитирует Карлицкого «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что многие люди уже давно привились, а риск осложнений при вакцинировании гораздо ниже, чем после естественного инфицирования.
«Локомотив» после 19-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.
Ранее сообщалось, что в НБА 16 игроков заболели коронавирусом.