Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Кайшева — в топ-20

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Экхофф преодолела дистанцию за 22 минуты 33,8 секунды и допустила один промах на двух огневых рубежах.

Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, не допустившая промахов. Тройку призёров замкнула австрийка Лиза Тереза Хаузер, также отстрелявшаяся безошибочно.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, допустившая один промах и занявшая 19-е место. Её отставание от победительницы составило 1 минуту 11,5 секунды. Светлана Миронова стала 21-й, Лариса Куклина — 41-й, Евгения Павлова — 43-й. Все три спортсменки допустили по два промаха. Екатерина Носкова с тремя промахами завершила гонку на 50-м месте.

Ранее сообщалось, что были названы имена заболевших коронавирусом членов сборной России по биатлону.