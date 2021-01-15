Деревянный хет-трик: сборная России по биатлону третий раз подряд стала четвёртой в эстафете на Кубке мира

Сборная России по биатлону заняла четвёртое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. По ходу гонки команда опустилась на 22-ю позицию из-за слабого хода Кирилла Стрельцова, но Александр Логинов и Эдуард Латыпов благодаря точной стрельбе и приличной скорости исправили положение и помогли третий раз подряд финишировать в шаге от пьедестала почёта. Победу одержали французы, серебро досталось норвежцам, проигравшим им с одним штрафным кругом чуть больше четырёх секунд, а бронза — итальянцам.

Мужская сборная России по биатлону в третий раз подряд заняла четвёртое место в эстафете на Кубке мира. Главным героем в команде стал Эдуард Латыпов — он вновь блестяще провёл последний этап и принёс сборной «деревянные медали», которые по ходу гонки в Оберхофе казались недостижимыми.

По итогам мужской спринтерской гонки россияне были вправе надеяться на настоящие награды. Пускай лучшим результатом тогда было десятое место Матвея Елисеева, в целом он сам и соотечественники выступили довольно ровно. Только сборные России, Норвегии и Франции могли похвастаться тем, что все их участники эстафеты в среду попали в топ-30. Норвежцы при этом дали соперникам фору и не включили в состав вице-лидера Кубка мира и серебряного призёра спринта Стурлу Легрейда.

Другой сюрприз перед эстафетой преподнесли российские тренеры. Первый этап в своё распоряжение получил Кирилл Стрельцов, который ещё никогда не представлял страну в эстафетах на Кубке мира. Обычно стартёром в команде является Матвей Елисеев, но, как объяснил в эфире «Матч ТВ» Юрий Каминский, спортсмен сам захотел попробовать себя на других этапах и стал сменщиком Стрельцова.

Но дебют 24-летнего биатлониста получился неудачным. До первой стрельбы он ещё держался в общей группе, но на лёжке допустил два промаха. Стрельцов долго пытался закрыть оставшиеся мишени и потерял на этом слишком много времени, откатившись на 19-е место. По ходу второго круга отставание россиянина возросло — норвежец Ветле Шостад Кристиансен принялся мощно работать на дистанции и тащить за собой преследователей.

Стойка только усугубила положение Стрельцова. Он снова задержался на стрельбище из-за ещё одного промаха. Россиянин вернулся на трассу 22-м, опережая только представителей Латвии и Японии. Ещё до передачи эстафеты Стрельцов стал проигрывать больше минуты лидеру гонки Эрику Лессеру из Германии. Матвею Елисееву нужно было повторить свой стрелковый подвиг спринта и закрыть сразу все мишени, чтобы вернуться в борьбу за высокие места.

Елисеев не стал нестись в погоню за ближайшими соперниками и подошёл к огневому рубежу в достаточно спокойном темпе. Но это ему не помогло — две первые пули улетели мимо. Россиянин всё-таки поднялся на 17-е место и даже оказался в трёх секундах от заработавшего штрафной круг Йоханнеса Дале. Преследуя норвежца, Елисеев ко второй стрельбе отыграл две позиции и сохранил отставание от единолично лидирующего итальянца Лукаса Хофера.

На следующем огневом рубеже Елисеев вновь использовал два дополнительных патрона, потеряв на этом около 20 секунд. После этого начался последний круг, который для россиянина традиционно складывается крайне тяжело. С 12-го места, на котором Елисеев недолго располагался после стойки, он вновь упал на 15-е. К концу этапа отставание от итальянцев превысило две минуты.

Бежавший третий этап Александр Логинов стал первым в российской команде, кто всё-таки прошёл хотя бы один рубеж без ошибок. За счёт чистой лёжки он вернул сборную в первую десятку, но отставание от тройки лидеров, которую сформировали Италия, Франция и Германия, всё так же оставалось колоссальным.

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Несмотря на безнадёжность своего положения, Логинов продолжал бороться за каждую позицию как на трассе, так и на стрельбище. Тем обиднее было то, что последним своим выстрелом россиянин допустил осечку. По итогам своего этапа Логинов опередил несколько команд. Он дал Эдуарду Латыпову возможность бороться за попадание в первую шестёрку со сборной Украины, у которой на трёх первых этапах был всего лишь один промах.

Латыпов сразу же ускорился и до первой стрельбы не только прошёл Артёма Приму, но и догнал швейцарца Йошу Буркхальтера. А после лёжки россиянин и вовсе оказался в 24 секундах от немца Филиппа Хорна, который из-за трёх штрафных кругов провалился на четвёртое место. В первой тройке, где остались француз Эмильен Жаклен и итальянец Доминик Виндиш, хозяина соревнований заменил норвежец Йоханнес Бё.

На втором круге Латыпов продолжал нестись во весь опор — по чистой скорости он был вторым, проигрывая Бё всего лишь 3,4 секунды. Свой отличный ход россиянин подкрепил и абсолютно точной стрельбой стоя, в то время как Хорн задержался на рубеже из-за ещё двух промахов. У сборной России, безнадёжно уступавшей всю первую половину эстафеты, появился шанс финишировать четвёртой.

На последнем круге Хорн повис за спиной Латыпова, надеясь продержаться до финиша и контратаковать, но россиянин оказался сильнее. Он финишировал четвёртым — после 22-го места по ходу первого этапа это был несомненный успех для команды. Победу одержала сборная Франции. Бё-младший старался отыграть 23-секундное отставание от Жаклена, но всё-таки привёл свою команду к серебру. Бронзовые медали достались итальянцам.