Спортивный психолог раскрыла, в чём российские спортсмены отстают от иностранцев
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«За рубежом это нормальная практика. Просто не только в этом дело. Наших спортсменов, как правильно заметил в своём интервью старший тренер женской биатлонной сборной России Михаил Шашилов, нужно обучать очень многим вещам. Брать на себя ответственность, полностью и без надрыва выполнять тренировочный и соревновательный протокол. То есть всё то, что изначально умеют делать иностранцы», — сказала Кожевникова в интервью RT.
Ранее сообщалось, что биатлонистка Ирина Казакевич извинилась за своё неудачное выступление в спринте в Оберхофе.