Спортивный психолог раскрыла, в чём российские спортсмены отстают от иностранцев

Известная в прошлом фристайлистка, ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова считает, что президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Елена Вяльбе была одним из первых специалистов в стране, кто воплотил в команде концепцию большой семьи.

«За рубежом это нормальная практика. Просто не только в этом дело. Наших спортсменов, как правильно заметил в своём интервью старший тренер женской биатлонной сборной России Михаил Шашилов, нужно обучать очень многим вещам. Брать на себя ответственность, полностью и без надрыва выполнять тренировочный и соревновательный протокол. То есть всё то, что изначально умеют делать иностранцы», — сказала Кожевникова в интервью RT.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Ирина Казакевич извинилась за своё неудачное выступление в спринте в Оберхофе.