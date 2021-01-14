Биатлонистка Тандревольд сообщила, что сошла со спринта в Оберхофе из-за проблем с сердцем
- globallookpress.com
«У меня случилась фибрилляция сердца после выхода со стрельбища. Почувствовала сильное недомогание и сразу будто потеряла всю энергию. У меня и раньше были эти симптомы. Однажды я испытала это здесь, в Оберхофе, в 2017 году. Нарушений тогда не обнаружили. Но после этого сердце регулярно проверяют. Жаль, что это произошло. Я чувствовала, что могу провести хорошую гонку», — приводит слова Тандревольд NRK.
После второго огневого рубежа 24-летняя Тандревольд остановилась на одном из подъёмов и упала, не сумев продолжить гонку.
Ранее сообщалось, что в сборной Норвегии прокомментировали сход Тандревольд со спринта.