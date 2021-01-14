В сборной Норвегии прокомментировали сход Тандревольд со спринта

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Тренер сборной Норвегии Сверре Ваалер Каас прокомментировал сход Ингрид Тандревольд со спринтерской гонки на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
В сборной Норвегии прокомментировали сход Тандревольд со спринта
  • Reuters

«С ней всё хорошо, она переоделась, её привезли на стадион на скорой. Сейчас она с нашим физиотерапевтом, успокоилась. Мы посмотрим, что будем делать. Трудно сказать, что произошло. Вероятнее всего, она испытала что-то типа шока из-за того, что слишком надолго задержала дыхание на стойке. Пробежала штрафной круг, встала за спину Тириль Экхофф, потом она заметила, что что-то не на 100% в порядке на длинном подъёме. Ей пришлось остановиться и лечь. Там был наш спортивный директор, он дал ей куртку и вызвал помощь», — приводит слова Кааса NRK.

После второго огневого рубежа 24-летняя Тандревольд остановилась на одном из подъёмов и упала, не сумев продолжить гонку.

Ранее сообщалось, что Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

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