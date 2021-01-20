Бывший тренер сборной России не исключил провокаций против Логинова на этапе КМ в Антерсельве

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Бывший тренер мужской сборной России Владимир Аликин считает, что итальянская полиция может предпринять провокации против российского биатлониста Александра Логинова на этапе Кубка мира в Антерсельве.
Бывший тренер сборной России не исключил провокаций против Логинова на этапе КМ в Антерсельве
  • РИА Новости

«Не исключаю, что итальянские полицейские ждут приезда Александра Логинова, чтобы закрутить ему ласты. Это скользкий момент, может быть провокация. Вдруг у него в ноутбуках что-то нашли… Возможно, стоит рассмотреть вариант, при котором Логинов пропустил бы данный этап. Нашим наверняка тоже что-то говорят об этой ситуации. А если молчат — это уже намёк. Прошёл целый год, а они до сих пор не разобрались в ситуации. Беспредел настоящий. Должны же всё-таки думать, что творят», — сказал Аликин «Чемпионату».

22 февраля 2020 года в 6 часов утра, за несколько часов до эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону прошли обыски в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у наставника биатлониста. Впоследствии на россиян завели уголовные дела. 

Ранее олимпийский чемпион высказался о причинах спада Логинова.

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