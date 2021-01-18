Олимпийский чемпион о причинах спада Логинова: команда должна тренироваться вместе

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Прославленный советский биатлонист Анатолий Алябьев поделился соображениями о причинах неудачного выступления Александра Логинова в нынешнем сезоне.
Олимпийский чемпион о причинах спада Логинова: команда должна тренироваться вместе
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Ветеран считает, что негативную роль могла сыграть индивидуальная подготовка российского спортсмена.

«Хотя Логинов и является лидером нашей команды, в этом сезоне он немного надломился функционально и в психологическом плане, что немаловажно. Действительно, его могла подкосить смерть отца, но и ранее у него уже бывали сбои. Причём это касалось и стрельбы, и хода. Так или иначе на выступление влияет подготовка. И по моему мнению, тренироваться команда должна вместе. Кто бы что ни говорил, для индивидуальной подготовки нужно быть сверхмотивированным и очень сильным, хотя даже Уле-Эйнар Бьорндален подключался к команде. Всё-таки выступать предстоит единым коллективом», — заявил Алябьев в интервью RT.

Алябьев также согласился с комментатором Дмитрием Губерниевым, что Логинову стоило самому рассказать о причинах снятия с масс-старта.

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