Алябьев согласился с Губерниевым, что Логинову стоило самому рассказать о причинах снятия с масс-старта

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев высказался о ситуации с Александром Логиновым.

Ветеран согласился с комментатором Дмитрием Губерниевым в том, что спортсмен должен был лично рассказать о причинах пропуска соревнований.

«Логинову следовало бы самому публично рассказать о причинах своего неучастия в гонке, а не тренерам. Он мог, допустим, сообщить, что устал и ему нужно немного отдохнуть, чтобы не было различных разговоров в СМИ. Тем более, что этап в Антхольце будет проходить в высокогорье», — заявил Алябьев в интервью RT.

Он также считает, что Логинову перед ЧМ по биатлону стоит больше участвовать в соревнованиях.