Олимпийский чемпион: Логинову перед ЧМ по биатлону стоит больше участвовать в соревнованиях

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Олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев высказался относительно решения Александра Логинова пропустить гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе, чтобы лучше подготовиться к стартующему чемпионату мира.
Олимпийский чемпион: Логинову перед ЧМ по биатлону стоит больше участвовать в соревнованиях
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Возможно, Логинов снялся с масс-старта, так как испытывал некий дискомфорт внутри организма. Но я скажу вопреки тому же Касперовичу, хотя и могу быть не прав: перед чемпионатом мира, наоборот, стоит больше участвовать в соревнованиях. Одно дело, если он не может бежать по медицинским соображениям, но в остальных случаях необходимо набирать форму через гонки. Логинов даже сам говорил, что потихоньку подходит к своему лучшему состоянию. И если биатлонист отказался от участия не по своим ощущениям и готовности, а просто по советам Касперовича — это большой минус. Саша уже настолько опытный спортсмен, что нет необходимости его всему учить. Иногда тренеры ему просто должны не мешать, выслушать, а после прийти к общему мнению», — заявил Алябьев RT.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 17 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Ранее Алябьев предположил, что у тренера Логинова нет взаимопонимания с Польховским и Каминским.

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