Алябьев предположил, что у тренера Логинова нет взаимопонимания с Польховским и Каминским

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Олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев высказался об отсутствии чемпиона мира Александра Логинова в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе, а также о том, почему тренеры сборной России и персональный наставник биатлониста по разному объясняют причины его отсутствия.
Алябьев предположил, что у тренера Логинова нет взаимопонимания с Польховским и Каминским
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Понятно, что все могут говорить разные вещи. Однако по тому, что мы наблюдаем, очевидно, нет взаимопонимания у личного тренера Логинова и специалистов сборной. Это нехорошо, такого вообще не должно быть. Им необходимо играть в одну дудку перед чемпионатом мира. Данная ситуация сразу наталкивает на разговоры о том, насколько хорошо в сборной налажена связь, а также в прессе начинаются обсуждения по поводу разногласий в команде. Возможно, Касперовичу стоило промолчать, чтобы комментарий дали только тренеры национальной команды, но он высказал свою точку зрения, а должно быть всё согласовано», — сказал Алябьев RT.

По заявлению личного тренера Логинова, Александра Касперовича, спортсмен не принимал участие в гонке из-за подготовки к чемпионату мира. В свою очередь, старший тренер сборной России заявил, что биатлонист испытывает проблемы со здоровьем.

Ранее Каминский рассказал о самочувствии снявшегося с масс-старта Логинова.

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