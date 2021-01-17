Алябьев предположил, что у тренера Логинова нет взаимопонимания с Польховским и Каминским

Олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев высказался об отсутствии чемпиона мира Александра Логинова в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе, а также о том, почему тренеры сборной России и персональный наставник биатлониста по разному объясняют причины его отсутствия.

«Понятно, что все могут говорить разные вещи. Однако по тому, что мы наблюдаем, очевидно, нет взаимопонимания у личного тренера Логинова и специалистов сборной. Это нехорошо, такого вообще не должно быть. Им необходимо играть в одну дудку перед чемпионатом мира. Данная ситуация сразу наталкивает на разговоры о том, насколько хорошо в сборной налажена связь, а также в прессе начинаются обсуждения по поводу разногласий в команде. Возможно, Касперовичу стоило промолчать, чтобы комментарий дали только тренеры национальной команды, но он высказал свою точку зрения, а должно быть всё согласовано», — сказал Алябьев RT.

По заявлению личного тренера Логинова, Александра Касперовича, спортсмен не принимал участие в гонке из-за подготовки к чемпионату мира. В свою очередь, старший тренер сборной России заявил, что биатлонист испытывает проблемы со здоровьем.

Ранее Каминский рассказал о самочувствии снявшегося с масс-старта Логинова.