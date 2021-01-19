Губерниев призвал меньше вспоминать о прошлых успехах российских биатлонистов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что необходимо меньше вспоминать о прошлых успехах российских биатлонистов.

«Несмотря на такие разные результаты, я доволен вторым этапом в Оберхофе. Пора прекращать истории про то, как мы раньше выигрывали. Кто профессионально культивировал биатлон 40 лет назад? Советский Союз, ГДР, Норвегия. Всё. Остальные были любителями. Не умаляя достоинств наших ветеранов биатлона, надо признать, что жизнь изменилась», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

На последнем этапе Кубка мира в Оберхофе россияне не завоевали медалей.

В общем зачёте Кубка наций сборная России занимает пятое место как у мужчин, так и у женщин.

Ранее Губерниев дал прогноз по поводу медалей сборной России на ЧМ по биатлону.