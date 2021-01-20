Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбере

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Россиянин Карим Халили занял четвёртое место в индивидуальной гонке на 15 км на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере.
Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбере
  • РИА Новости

Халили допустил два промаха на четырёх огневых рубежах и завершил гонку на четвёртом месте, уступив победителю, норвежцу Эндре Стрёмсхейму, 43,7 секунды.

Второе место занял немец Филипп Наврат. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии — Александер Фьелд Андерсен.

Россиянин Никита Поршнев занял 24-е место, Семён Сучилов — 31-е, Евгений Идинов — 37-е, Даниил Серохвостов — 48-е, Игорь Малиновский — 76-е, Рустам Каюмов — 77-е, Евгений Сидоров — 79-е.

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