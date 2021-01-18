Без лидера сборной: почему Логинов не участвовал в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Чемпион мира 2020 года россиянин Александр Логинов не участвовал в гонке с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. В тренерском штабе сборной России его отсутствие объяснили плохим самочувствием. В то же время личный наставник спортсмена Александр Касперович заявил, что пропуск гонки обусловлен подготовкой к предстоящему мировому первенству. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева, ситуация говорит о недостатке взаимопонимания между специалистами.

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов пропустил масс-старт на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. О снятии спортсмена с соревнований в Telegram-канале сообщил комментатор Дмитрий Губерниев незадолго до начала гонки. Журналист отметил, что в тренерском штабе не стали говорить о причинах решения. Губерниев поднял проблему открытости в российском спорте: по его мнению, можно было сразу опубликовать пост с объяснением в социальных сетях.

«Мы за Сашу все переживаем. Причин снятия могут быть тысячи: плохое самочувствие, тактические нюансы и так далее. Поэтому надо просто сообщать официальную информацию сразу же. Это является неотъемлемой частью профессии для публичного человека. Мы пока уступаем многим по открытости. Логинова в этой ситуации все поддержат в любом случае и пожелают удачи», — цитирует Губерниева Sport24.

После заявления комментатора некоторые эксперты подвергли критике тренеров российской сборной. Например, победитель Олимпиады-1980 Владимир Аликин в интервью «Чемпионату» выразил мнение, что сложившаяся ситуация говорит об отсутствии в команде взаимопонимания. Также он усомнился в том, что возглавляющему мужскую сборную Юрию Каминскому и работающему с женщинами Михаилу Шашилову удаётся управлять коллективами.

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«Шашилов вчера выдал: «Если скажут сделать ротацию, сделаем ротацию». Ты старший тренер или кто? Ты отвечаешь за команду и берёшь на себя все обязанности. Когда я был тренером, ко мне подходил Барнашов и спрашивал: «А чего у тебя в планах здесь такое?» Я отвечал: «Не лезьте ко мне, пожалуйста. Я команду тренирую. Когда не будет результатов, тогда и спрашивайте». А сейчас какие тренеры пошли? Какие-то отговорки каждый раз», — подчеркнул экс-наставник мужской сборной России.

Его поддержал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, который предположил, что у специалистов нет контакта с подопечными, если они даже не могут сказать, почему Логинов пропустил гонку. По его мнению, спортсмен может не выступать по разным причинам, но тренеры обязаны знать об этом.

Однако через пару часов наставники сборной всё же дали объяснение по ситуации с Логиновым. Каминский и главный тренер команды Валерий Польховский заявили: у чемпиона мира 2020 года нет травмы, но есть проблемы с самочувствием, поэтому его решили поберечь перед тяжёлым этапом в Антерсельве. Однако их слова не совпадают с заявлением личного наставника спортсмена Александра Касперовича, который связал отсутствие биатлониста в масс-старте с его планом подготовки к предстоящему мировому первенству в Поклюке.

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев в интервью RT выразил мнение, что разные высказывания тренеров относительно отсутствия Логинова в масс-старте говорят об отсутствии взаимопонимания между Касперовичем и работающими в коллективе специалистами. При этом, как считает эксперт, ничего подобного быть не должно, когда речь касается национальной команды.

«Им необходимо играть в одну дудку перед чемпионатом мира. Данная ситуация сразу наталкивает на разговоры о том, насколько хорошо в сборной налажена связь, а также в прессе начинаются обсуждения по поводу разногласий в команде. Возможно, Касперовичу стоило промолчать, чтобы комментарий дали только тренеры национальной команды, но он высказал свою точку зрения, а должно быть всё согласовано», — заявил Алябьев.

У заслуженного мастера спорта СССР также вызвало удивление заявление Касперовича. Алябьев считает, что Логинову перед чемпионатом мира нужно как можно больше выступать — так он будет набирать форму через участие в гонках.

«Логинов даже сам говорил, что потихоньку подходит к лучшему состоянию. И если биатлонист отказался от участия не по своим ощущениям и готовности, а просто по советам Касперовича, — это большой минус. Саша уже настолько опытный спортсмен, что нет необходимости его всему учить. Иногда тренеры ему просто должны не мешать, выслушать, а после прийти к общему мнению», — сказал экс-биатлонист.

Помимо прочего, Алябьев поддержал идею о том, что Логинову следовало самому рассказать о причинах пропуска масс-старта в Оберхофе. По мнению эксперта, тем самым спортсмен исключил бы нездоровую активность со стороны СМИ.

Перерыв перед итальянским этапом выглядит логичным, учитывая, что в текущем сезоне Логинов выступает не совсем удачно. В личном зачёте Кубка мира он занимает 19-е место, уступая лидирующему норвежцу Йоханнесу Бё 353 очка.

«Хотя Логинов и является лидером нашей команды, в этом сезоне он немного надломился функционально и в психологическом плане, что немаловажно. Действительно, его могла подкосить смерть отца, но и ранее у него уже бывали сбои. Причём это касалось и стрельбы, и хода. Так или иначе, на выступление влияет подготовка. И, по моему мнению, тренироваться команда должна вместе. Кто бы что ни говорил, для индивидуальной подготовки нужно быть сверхмотивированным и очень сильным, хотя даже Уле-Эйнар Бьорндален подключался к команде. Всё-таки выступать предстоит единым коллективом», — полагает Алябьев.