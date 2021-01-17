Елисеев: давно не боролся за медали, оказался немножко не готов психологически

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Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в гонке с общим стартом на 15 км на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Елисеев: давно не боролся за медали, оказался немножко не готов психологически
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Откуда взялись силы на последнем круге? На последнем большом подъёме мне пришлось отстать от Эрика Лессера где-то секунд на восемь, чтобы сохранить силы и бороться дальше. Я спокойно и медленно отрабатывал все подъёмы, чтобы со спуска уже выходить и догонять. Промах на последнем рубеже? Давно не был в такой компании, не боролся за медали, оказался немножко не готов психологически», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

По итогам масс-старта Елисеев занял шестое место, допустив один промах на четырёх огневых рубежах и проиграв победителю 20,1 секунды.

Ранее он заявил, что пропустит индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве.

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