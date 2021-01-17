Елисеев заявил, что пропустит индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве
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«Мы уже приняли решение, что я пропущу индивидуальную гонку в Антерсельве. Три дня подряд на такой высоте — это очень много. Можно немного разменяться в подготовке к чемпионату мира», — заявил Елисеев в эфире «Матч ТВ».
В масс-старте на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе россиянин занял шестое место, допустив один промах.
Ранее сообщалось, что Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Елисеев — в топ-10.