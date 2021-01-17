Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Елисеев — в топ-10

Норвежец Тарьей Бё одержал победу в гонке с общим стартом на 15 км на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

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Бё-старший преодолел дистанцию за 37 минут 41,9 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место занял не допустивший промахов австриец Феликс Ляйтнер. Тройку призёров замкнул швейцарец Беньямин Вегер, также отстрелявшийся без ошибок. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, допустивший один промах, финишировавший на шестом месте и уступивший победителю 20,1 секунды. Эдуард Латыпов, допустивший семь промахов, занял предпоследнее, 29-е место. Ранее Юрий Каминский рассказал о самочувствии снявшегося с масс-старта Логинова.