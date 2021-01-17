Губерниев: у Логинова может быть тысяча причин не бежать гонку

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев об отсутствии лидера сборной России Александра Логинова на гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Сейчас спортсменам и всему российскому спорту не хватает того, что совершенно спокойно можно было бы записать видео, выложить пост в социальных сетях, как-то объяснить причину отсутствия. Миллионы болельщиков ждут и надеются. Понятно, что у Логинова может быть тысяча причин не бежать гонку. Мы всё это понимаем. Но мне кажется, что публичный человек может рассказывать болельщикам о причинах», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Ранее Касперович заявил, что снятие Логинова с масс-старта связано с подготовкой к ЧМ.