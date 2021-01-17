Латыпов о промахах в масс-старте в Оберхофе: не получилось сориентироваться вовремя и сделал ошибки

Россиянин Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в гонке с общим стартом на 15 км на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Первые три промаха? Шёл близко, но на втором рубеже подул ветер. Я сориентировался, но этого не хватило. Сделал поправку на ветер, но тоже не помогло. Меня это выключило из борьбы. По самочувствию в физическом плане всё хорошо. Возможно, нервная система подгружена была. Не получилось сориентироваться вовремя и сделал ошибки. Даже с одним промахом я отыгрывал на втором круге. Мы шли примерно ровно с Йоханнесом. Я шёл в группе, но досадные ошибки выключили меня из борьбы», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

По итогам масс-старта Латыпов занял предпоследнее, 29-е место, допустив семь промахов на четырёх огневых рубежах и проиграв победителю 3 минуты 55,3 секунды.

Ранее Матвей Елисеев, комментируя свой промах на заключительной стрельбе в масс-старте, заявил, что давно не боролся за медали и потому оказался не готов к этому психологически.