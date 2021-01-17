Логинов не выступит в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
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Российский спортсмен не попал в список участников гонки, опубликованный на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram подтвердил, что Логинов пропустит масс-старт: «Логинов не бежит масс-старт! Даже тренеры не могут сказать почему».
Сборную России в гонке, запланированной на 17 января, представят Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Старт запланирован на 14:30 мск.
Ранее сообщалось, что россиянки стали четвёртыми в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.