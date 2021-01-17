Хованцев считает, что биатлонистке Мироновой требуется помощь психолога

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Экс-наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты женской гонки с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Хованцев считает, что биатлонистке Мироновой требуется помощь психолога
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Видимо, у Светы Мироновой была задача сильно не идти до последнего круга, а просто стрелять. Она сильно затягивала с выстрелами, последний очень передержала, отсюда и промах. Возможно, нужно подключить психолога. Однако никакой специалист не поможет в тактике прохождения дистанции. Это может лишь тренер, он должен быть психологом. Не думаю, что она была сильнее группы, просто гонка тише шла. Такая вот тактическая борьба. Лидеры выбрали спокойный ход, настраиваться на стрельбу и хорошо в конце отстреляться», — цитирует Хованцева Sport24.

Миронова показала лучший результат в гонке среди россиянок, заняв 11-е место.

Ранее Симон стала победительницей женского масс-старта на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.

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