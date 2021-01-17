Аликин допустил, что снятие Логинова с масс-старта может быть связано с конфликтом в сборной

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Бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин высказал мнение о снятии Александра Логинова с гонки с общим стартом на 15 км на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Аликин допустил, что снятие Логинова с масс-старта может быть связано с конфликтом в сборной
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Даже тренеры не могут объяснить причину отсутствия Логинова. Это говорит об одном — в команде нет взаимопонимания. Каминский, как и Шашилов, по большому счёту не правит командой. Шашилов вчера выдал: «Если скажут сделать ротацию, сделаем ротацию». Ты старший тренер или кто? Ты отвечаешь за команду и берёшь на себя все обязанности. Когда я был тренером, ко мне подходил Барнашов и спрашивал: «А чего у тебя в планах тут такое?» Я отвечал: «Не лезьте ко мне, пожалуйста. Я команду тренирую. Когда не будет результатов, тогда и спрашивайте». А сейчас какие тренеры пошли? Какие-то отговорки каждый раз», — приводит слова Аликина «Чемпионат».

Он отметил, что причиной снятия Логинова мог стать конфликт внутри команды.

«Мы не знаем причин, но, может, нашла коса на камень. Если Каминский скрывает, значит, внутри команды какие-то разборки. Возможно, не сошлись во мнении. Как итог — Логинов сегодня не бежит», — добавил Аликин.

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