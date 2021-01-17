Призрачный подиум: промахи на последнем рубеже лишили Елисеева и Миронову медалей в масс-стартах на этапе КМ в Оберхофе

В Оберхофе завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. В гонках с общего старта российские спортсмены имели шанс завоевать первые личные медали в сезоне, но упустили его из-за промахов на последнем огневом рубеже. В итоге Матвей Елисеев финишировал шестым, а Светлана Миронова показала 11-й результат. Александр Логинов снялся с масс-старта из-за плохого самочувствия.

Цветы Елисеева и семь промахов Латыпова

Первоначально в воскресные масс-старты отобрались пятеро россиян, но всего за полтора часа до начала мужской гонки представительство сборной сократилось. Чемпион мира в спринте Александр Логинов снялся с забега на 15 км. Главный тренер команды Валерий Польховский заявил, что причиной отказа от участия стало плохое самочувствие.

«Александр почувствовал себя не очень хорошо. Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет», — сказал специалист пресс-службе Союза биатлонистов России.

В стартовом протоколе из россиян остались Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. В пятничной эстафете Елисеев не смог проявить себя ни в стрельбе, ни на дистанции, чем заслужил критику даже от старшего тренера Юрия Каминского, в то время как Латыпов благодаря выступлению на последнем этапе стал чуть ли не претендентом на медаль в последней гонке в Оберхофе.

Но в воскресной гонке российские биатлонисты словно поменялись местами. На первой стрельбе Елисеев быстро закрыл все мишени и остался в лидерской группе, не допустившей промахов. Латыпов же зашёл на один штрафной круг и оказался в 24 секундах от итальянца Лукаса Хофера. Одну осечку также допустил Йоханнес Бё, но норвежец быстро подтянулся к лидерам, в то время как Латыпов увяз за чужими спинами.

После второй лёжки один россиянин продолжил двигаться вперёд, а другой откатываться назад. Елисеев благодаря ещё одной точной серии оказался в первой восьмёрке, составленной только из безупречных стрелков. Латыпов же закрыл всего две мишени и опустился на предпоследнее место. На подходе к следующему рубежу Елисеев показал, что может бежать в темпе лидеров, и это внушало оптимизм перед второй половиной гонки.

Третья стрельба отсекла от лидерской группы француза Эмильена Жаклена. Претендентами на медали оставались шесть человек, и Елисеев по-прежнему был среди них. На предпоследнем круге Тарьей Бё оторвался от группы, а россиянин, почувствовав уверенность в своих силах, повёл за собой оставшуюся пятёрку биатлонистов.

Норвежец не зря вышел вперёд — этот задел пригодился ему после промаха, чтобы остаться в борьбе за медали. У Елисеева такой подушки безопасности не было, и когда он тоже зашёл на первый штрафной круг, то вернулся на трассу уже седьмым в 20 секундах от швейцарца Беньямина Вегера и австрийцев Феликса Лайтнера и Симона Эдера, которые в масс-старте закрыли все мишени.

Елисеев нередко к последнему кругу выдыхается и перестаёт бежать, но в этот раз у него остались силы. Россиянин сумел обойти немца Эрика Лессера и удержать за спиной Йоханнеса Бё, у которого на каждом огневом рубеже было по промаху. Елисеев финишировал на шестом месте и стал первым в сезоне представителем мужской сборной России, кто принял участие в цветочной церемонии после гонки — до этого лучшим результатом для него самого и соотечественников было десятое место.

Победу в масс-старте одержал Тарьей Бё. На последнем круге он отыграл восьмисекундное отставание от трёх снайперов и впервые за почти восемь лет выиграл гонку с четырьмя огневыми рубежами. Лайтнер финишировал вторым и добился лучшего результата в карьере. Тройку лучших замкнул Вегер — для швейцарца этот подиум был первым с февраля 2012 года. Латыпов стал худшим стрелком масс-старта с семью промахами, но при этом избежал последнего места, обогнав шведа Пеппе Фемлинга.

Третий ход Мироновой и прерванная серия Кайшевой

В женском масс-старте российскую команду представляли Ульяна Кайшева и Светлана Миронова, хорошо выступившие накануне в эстафете. В начале гонки они пытались не лезть на рожон и бежали в хвосте пелотона, тем более что им всё равно нужно было занять самые дальние позиции на огневом рубеже.

Почти половина участниц отработала лёжку чисто, и в их числе была Кайшева — с учётом предыдущих гонок она закрыла уже 20 мишеней подряд. Россиянка ушла на трассу девятой, а Мироновой пришлось задержаться из-за штрафного круга. Но это наказание заставило спортсменку включиться в работу на дистанции. С каждым километром второго круга она отыгрывала по пять секунд от лидеров, держась в конце второго десятка. Кайшева же так здорово не бежала — перед второй стрельбой она была самой медленной среди наиболее точных биатлонисток.

Со второй лёжкой справились уже обе россиянки, что позволило им оказаться на девятой и десятой позициях. Лидерское трио к тому времени сформировали итальянка Доротея Вирер, норвежка Каролин Кноттен и шведка Ханна Эберг, которым Кайшева и Миронова проигрывали 20 секунд. Миронова продолжила бежать быстрее всех в этой гонке и вместе с белоруской Динарой Алимбековой возглавила преследование. Кайшева же удержаться за соперницами не смогла и опустилась на 14-е место, уступая даже эстонке Туули Томингас.

Стрельба стоя стала проблемной для всех биатлонисток, кроме Вирер. Она с нулём промахов единолично возглавила гонку, а Миронова после прохождения одного штрафного круга оказалась в 35 секундах от итальянки. Россиянка поднялась на пятое место, уступая 12 секунд Эберг-старшей и совсем немного чешке Маркете Давидовой и австрийке Лизе Терезе Хаузер. Кайшева допустила два промаха, опустившись в третий десяток.

Миронова, Давидова и Хаузер разогнались на предпоследнем круге так сильно, что догнали Эберг, так что вести борьбу они уже могли за две медали. А после двух промахов Вирер у всех преследовательниц даже возник шанс на победу. Однако никто им не воспользовался. Все девушки допустили промахи, причём Миронова — сразу два, затянув при этом последний выстрел. На последнем круге она уже боролась не за пьедестал почёта, а за первую десятку, и совсем немного уступила в этом споре Давидовой.

Золото и серебро разыграли француженка Жюли Симон и немка Франциска Пройсс, которые на последнюю стрельбу пришли позже лидеров, но закрыли все мишени и оставили позади других участниц масс-старта. Спор за бронзу выиграла Ханна Эберг. Миронова уступила ей чуть больше 20 секунд, то есть без хотя бы одного штрафного круга она вполне могла обойти шведскую биатлонистку. Без учёта стрельбы россиянка показала третий результат, что не могло не радовать. Кайшева так и не нашла в себе сил на финальный рывок и закончился гонку 19-й.