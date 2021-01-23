Симон выиграла масс-старт на этапе КМ в Антерсельве
- Reuters
Симон преодолела дистанцию гонки за 37:05,5 и допустила два промаха. Второе место заняла представительница Швеции Ханна Эберг, а замкнула тройку лучших Лиза Тереза Хаузер из Австрии.
Лучший результат среди российских биатлонисток показала Светлана Миронова, которая финишировала на шестой позиции. Она подошла лидером к четвёртой стрельбе, но допустила две ошибки.
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