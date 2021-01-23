Польховский рассказал, в чём нужно прибавить сборной России по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением по поводу того, в чём надо прибавлять национальной команде.

По его словам в интервью РИА Новости, российские биатлонисты набирают форму, но ещё необходимо прибавить в скорости и работе ног.

«Мы видим на примере других команд, например Швеции, которая готовилась с самой весны. Они выступали с преимуществом на первых этапах Кубка мира. Но сейчас и наша команда становится конкурентоспособной. Да, по ногам ещё есть вопросы, но время есть», — сказал Польховский.

В этом сезоне российские биатлонисты завоевали две медали на этапах Кубка мира: в Оберхофе национальная команда выиграла смешанную эстафету, а недавно в Антерсельве Александр Логинов завоевал золото в индивидуальной гонке.

Ранее сообщалось, что назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону в Польше.