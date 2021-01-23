Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону в Польше

Стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы в польском Душники-Здруе.

Как сообщается на сайте Союза биатлонистов России, среди женщин на европейском первенстве выступят Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина и Анастасия Шевченко.

В то же время у мужчин национальную команду представят Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семён Сучилов и Карим Халили.

Тренером женской команды будет Сергей Коновалов, а у мужчин — Сергей Белозёров.

Чемпионат Европы пройдёт с 27 по 31 января.

Ранее Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал победу своего подопечного в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.