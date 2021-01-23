Личный тренер Логинова о победе биатлониста: всегда верил в Сашу

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал победу своего подопечного в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Тренер обязан и должен верить в своего спортсмена. Я верю и верил в Сашу всегда, потому что это действительно очень способный, талантливый спортсмен. Очень здорово, что получилась гонка, что он отстрелялся сегодня на ноль», — цитирует Касперовича РБК.

По его словам, он рад, что у спортсмена всё получилось и это позволит ему обрести уверенность и лучше подготовиться к чемпионату мира.

«Я всегда ставлю основной задачей выступления на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Олимпийских играх», — добавил Касперович.

Логинов стал победителем индивидуальной гонки, преодолев дистанцию 20 км за 48 минут 41,8 секунды и не допустив промахов на четырёх огневых рубежах.

Для 28-летнего биатлониста, как и для сборной России в целом, эта награда стала первой в личных гонках с февраля 2020 года. В общей сложности в активе Логинова теперь четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых личных медалей за победу на этапах Кубка мира.

Ранее Анатолий Хованцев прокомментировал победу Логинова на этапе КМ в Антерсельве.