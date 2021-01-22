Хованцев прокомментировал победу Логинова на этапе КМ в Антерсельве

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«Логинов сегодня молодец, отличная стрельба. Со всеми нюансами, которые у него были, — то гильза не выпадала, то палка сломается. Несмотря на это, справился со стрельбой и отстрелял на ноль. На такой высоте отстрелять на ноль очень сложно, но Саша справился — молодец. По ходу он ещё не набрал своих кондиций. До чемпионата мира ещё есть время, можно собраться и сократить отставание, которое у него сейчас есть», — приводит слова Хованцева «Спорт-Экспресс».

Логинов стал победителем индивидуальной гонки, преодолев дистанцию 20 км за 48 минут 41,8 секунды и не допустив промахов на четырёх огневых рубежах.

Для 28-летнего биатлониста, как и для сборной России в целом, эта награда стала первой в личных гонках с февраля 2020 года.

Ранее Александр Тихонов высказал мнение, что Логинов сумел победить в Антерсельве благодаря пропуску масс-старта в Оберхофе.