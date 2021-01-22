Тихонов считает, что Логинов сумел победить в Антерсельве благодаря пропуску масс-старта в Оберхофе

Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«Мои мольбы дошли и были услышаны! Вот что значит Логинов пропустил предыдущую гонку и отдохнул. Он восстановился, набрался свежести и сразу показал результат. Это же идиотизм — постоянно тренироваться по ходу сезона. Сегодня дали отдохнуть Елисееву, а если бы он бежал, он бы отошёл, дай бог, только к чемпионату мира. Это тренерская безголовость — выполнять нагрузки во время соревновательного сезона. Нужно соскучиться по трассе, по оружию, а они всё тренируются и тренируются. А вот результат того, что Логинов пропустил масс-старт и отдохнул: пожалуйста, победа!» — приводит слова Тихонова Sport24.

Логинов стал победителем индивидуальной гонки, преодолев дистанцию 20 км за 48 минут 41,8 секунды и не допустив промахов на четырёх огневых рубежах.

Для 28-летнего биатлониста, как и для сборной России в целом, эта награда стала первой в личных гонках с февраля 2020 года.

Ранее Логинов выразил сожаление, что отец не мог увидеть его победу на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве.