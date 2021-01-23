Биатлонистка Павлова: радует, что форма появляется именно перед ЧМ

Россиянка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в гонке с общим стартом на 12,5 м на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Стабильно, нет пока провалов, всё ровно. Но в плане стрельбы перед ЧМ хотелось бы добавить. Радует, что эта форма появляется именно перед ЧМ, сейчас нужно будет немного отдохнуть, поработать и будем в боевом состоянии», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

Она отметила, что ситуация с длительным отсутствием наград давила на биатлонистов.

«То, что нет медалей, результатов, что-то не получалось, — всё это накладывалось. А затем в какой-то момент я отпустила это всё. Делаю свою работу, показываю максимум и вроде хорошо получается», — добавила Павлова.

По итогам гонки с общим стартом Павлова заняла 11-е место, допустив два промаха и проиграв лидеру 1 минуту 02,4 секунды.

Ранее Светлана Миронова заявила, что не испытывала давления перед последним огневым рубежом.