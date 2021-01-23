Миронова заявила, что не испытывала давления перед последним огневым рубежом

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свои промахи на последнем огневом рубеже в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Антерсельве.

«Честно говоря, я была очень спокойна. Не думала так: «Ага, иду лидером, попаду сейчас — и выиграю». Подходила на рубеж с мыслями, что отработаю правильно и сделаю это. Чуть-чуть не получилось, сделаю в другой раз. Наверное, я впервые подошла к последнему огневому рубежу лидером на Кубке мира. Это классное чувство. Когда ты с самого начала идёшь в группе лидеров, то тратишь меньше сил, чем если догоняешь. Так гонка складывается куда интереснее. Думаю, это были нижние промахи. Четвёртый промазала, а пятый нажала вдогонку, уже поторопилась с ним. Тяжело сказать, как так получилось. Я не испытывала психологических трудностей, давления. Но произошли промахи», — заявила Миронова в эфире «Матч ТВ».

Россиянка подходила к последнему огневому рубежу лидером, однако из-за двух промахов опустилась на шестое место.

Ранее Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв высказался о стрельбе Мироновой на последнем огневом рубеже масс-старта на этапе КМ в Антерсельве.