Драчёв высказался о стрельбе Мироновой на последнем огневом рубеже масс-старта на этапе КМ в Антерсельве

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты гонки с массовым стартом на этапе Кубка мира в Антерсельве.

«Держал кулаки за девчонок, но, к сожалению, сегодня остались без медалей. Соперницы дали шанс на последнем рубеже, но и наши смазали. Тяжесть лидерства — это самое сложное в биатлоне. Оно приходит с опытом. Смотрел гонку с женой, она меня спросила перед последним рубежом: «Как думаешь, как Миронова отстреляет?» Я ответил: «Два промаха». Она мне ответила: «Да не может быть, она же хорошо стреляет». В итоге смазала два раза. Не знаю, почувствовал, что ли. Миронова не выдержала. Биатлон завораживает и ускоряет все процессы. Когда первые три попала, то наверное, ей захотелось в спешке убежать на финишный круг — не доделала качественно свою работу. Возможно, она перестояла. На заключительном рубеже не хватает кислорода. Не исключаю, что её затрясло», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Россиянка лидировала перед последним рубежом, но из-за двух промахов финишировала на шестой позиции.

Ранее Симон выиграла масс-старт на этапе КМ в Антерсельве.