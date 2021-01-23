Драчёв высказался о стрельбе Мироновой на последнем огневом рубеже масс-старта на этапе КМ в Антерсельве

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты гонки с массовым стартом на этапе Кубка мира в Антерсельве.
Драчёв высказался о стрельбе Мироновой на последнем огневом рубеже масс-старта на этапе КМ в Антерсельве
  • РИА Новости

«Держал кулаки за девчонок, но, к сожалению, сегодня остались без медалей. Соперницы дали шанс на последнем рубеже, но и наши смазали. Тяжесть лидерства — это самое сложное в биатлоне. Оно приходит с опытом. Смотрел гонку с женой, она меня спросила перед последним рубежом: «Как думаешь, как Миронова отстреляет?» Я ответил: «Два промаха». Она мне ответила: «Да не может быть, она же хорошо стреляет». В итоге смазала два раза. Не знаю, почувствовал, что ли. Миронова не выдержала. Биатлон завораживает и ускоряет все процессы. Когда первые три попала, то наверное, ей захотелось в спешке убежать на финишный круг — не доделала качественно свою работу. Возможно, она перестояла. На заключительном рубеже не хватает кислорода. Не исключаю, что её затрясло», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Россиянка лидировала перед последним рубежом, но из-за двух промахов финишировала на шестой позиции.

Ранее Симон выиграла масс-старт на этапе КМ в Антерсельве.

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