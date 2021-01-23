Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Арбере

Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который завершился в германском Арбере.

© РИА Новости / Алексей Филиппов

В составе сборной России выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева и Валерия Васнецова. Спортсмены на дистанции 4 × 7,5 км показали результат 1:22:52,8. Второе место заняла сборная Франции, третьими финишировали представители Норвегии. Следующий этап Кубка IBU пройдет 13—14 февраля в Словакии. Ранее французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла масс-старт на этапе КМ в Антерсельве.