Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Арбере

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Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который завершился в германском Арбере.
Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Арбере
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

В составе сборной России выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева и Валерия Васнецова. Спортсмены на дистанции 4 × 7,5 км показали результат 1:22:52,8. Второе место заняла сборная Франции, третьими финишировали представители Норвегии.

Следующий этап Кубка IBU пройдет 13—14 февраля в Словакии.

Ранее французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла масс-старт на этапе КМ в Антерсельве.

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