Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Арбере
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В составе сборной России выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева и Валерия Васнецова. Спортсмены на дистанции 4 × 7,5 км показали результат 1:22:52,8. Второе место заняла сборная Франции, третьими финишировали представители Норвегии.
Следующий этап Кубка IBU пройдет 13—14 февраля в Словакии.
Ранее французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла масс-старт на этапе КМ в Антерсельве.