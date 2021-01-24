Отец Большунова назвал негодяями финских лыжников

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Александр Большунов — старший, отец российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал стычку своего сына с финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Отец Большунова назвал негодяями финских лыжников
  • © Kalle Parkkinen/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Это эмоции, вчера падение не просто так было. Это просто скотство, не нужно это терпеть! Надо бороться в честной борьбе. У финна слева была дорожка, но он почему-то начал смещение в сторону Александра. Раньше было намного справедливее: если зашёл в створ, нельзя пересекать путь. Сейчас первое касание было финна — он наехал на лыжи Саши. Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. По мне, это негодяи — типа, он не видел и смещался. Он просто нагло Сашу убирал с лыжни, выгоняя в рекламные щиты. На видео видно, что Саша его первый не касался. Я на стороне сына, может, и хлеще поступил бы. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но нельзя этого делать, к сожалению. Ругать его не буду, он уже взрослый. Я по трассе езжу и тоже стараюсь ставить таких негодяев на место», — цитирует Большунова РИА Новости.

На финише гонки Мяки подрезал Большунова, а тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в группу финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. 

Ранее сообщалось, как Большунов отреагировал на столкновение с норвежцем на этапе КМ.

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