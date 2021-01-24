«Возвращать долги будем на чемпионате мира»: как Большунов отреагировал на столкновение с норвежцем на этапе КМ

Норвежским лыжникам было приятно «поставить Большунова на место». Об этом заявил трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо после окончания мужского скиатлона в рамках этапа Кубка мира в Финляндии, который оказался омрачён падением россиянина после столкновения с Хансом Холундом. В свою очередь, отечественный спортсмен намекнул, что его могли сбить с ног намеренно. А тренер национальной команды Юрий Бородавко отметил, что падение произошло в «серой зоне», где отсутствуют камеры, из-за чего продать протест нельзя.

«Холунд просто вынес Саню с трассы»

Мужской скиатлон на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти оказался омрачён серьёзным скандалом с участием Александра Большунова. Лидер общего зачёта турнира вёл борьбу за медали сразу с пятью норвежцами: Эмилем Иверсеном, Сьюром Рёте, Полом Голбергом, Сименом Крюгером и Хансом Холундом.

Однако всего за километр до финиша россиянин неожиданно отстал от четверых скандинавов, а Холунд оказался позади него со сломанной палкой. В результате Иверсен, Рёте и Голберг заняли весь пьедестал почёта, а отечественный спортсмен финишировал лишь пятым с отставанием в 20 секунд от победителя.

Вскоре выяснилось, что причиной неожиданного провала послужила вовсе не усталость после энергозатратного «Тур де Ски», а столкновение с Холундом. Причём в объектив телекамер оно не попало, так как данный участок трассы находится в так называемой «серой зоне». Об этом рассказал тренер сборной России Юрий Бордавко.

«Холунд просто вынес Саню с трассы. Прямо перед поворотом. Вынес начисто. Специально или нет, нужно спрашивать у Сани, я пока ещё не виделся с ним. Ситуация очень неприятная, но наговаривать я ни на кого не хочу. Прежде чем делать какие-то заявления, нужно обладать информацией», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Позже Бородавко отметил, что сборная России не будет подавать протест на исход гонки, поскольку спорный эпизод не попал в объектив телекамер. Однако в интернете спустя некоторое время всё же появилась короткая запись произошедшего. В ролике видно, как Холунд неожиданно перекрывает траекторию Большунову, и тот буквально улетает за пределы трассы.

Сам Александр не скрывал эмоций и намекнул, что норвежцы могли целенаправленно сбить его с ног.

«Сегодня норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, попали в завал — трое убежали. Без шансов. Ну, не специально они это делали, но в принципе они могут всё заранее придумать. Сегодня можно проиграть. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пускай порадуются. Ничего не поменялось, сегодня просто не тот день. Надеюсь, на ЧМ будет чуть получше. После «Тур де Ски» отдохнул, но пока состояние не очень», — сказал лыжник в интервью «Матч ТВ».

В свою очередь, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе воздержалась от обвинений в адрес соперников.

«Есть видео момента, ходили смотреть. Как Саша говорит, он ехал за норвежцем, зацепился, тот упал, и Саша, соответственно, вместе с ним. То есть там не было каких-то умышленных действий со стороны норвежца», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Версия норвежцев

В свою очередь, норвежцы вовсе не торопились приносить Большунову свои извинения. По их мнению, он сам виноват в произошедшем. В частности, Холунд представил журналистам собственную версию произошедшего — россиянин сбил его с ног, пытаясь обойти на повороте.

«Я ломаю обе палки и вылетаю в сетку. Падаю, то же самое происходит с Большуновым. Тогда в общем-то гонка для нас и закончилась. После финиша я спросил его просто: «Зачем. В чём смысл?» Не там решался исход гонки», — приводит слова Холунда NRK.

Поддержали Ханса Кристера и партнёры по команде. Так, Иверсен сравнил Большунова с медведем и признался, что ему неприятно «иметь с ним дело», поскольку Александр всегда может въехать в соперника сзади.

Также по теме Скандинавский вихрь: норвежские лыжники оставили Большунова и Непряеву без медалей в скиатлоне на этапе КМ В финском Лахти стартовал первый после «Тур де Ски» этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу разыгрывались медали в скиатлоне. И в...

В свою очередь, трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо признался, что ему с товарищами по национальной команде приятно было «поставить Большунова на место». А Голберг посетовал, что обвинение со стороны Александра в целенаправленном столкновении больше похоже на шутку.

«Это невозможно воспринимать серьёзно. Они знают, что стоит на кону для каждого из нас. Что он специально там завалился — это полная чушь. Печально, если они так считают, но я не могу в это поверить», — заявил спортсмен в интервью Dagbladet.

Так или иначе, но падение и неудача в скиатлоне не помешали Большунову сохранить уверенное лидерство в общем зачёте Кубка мира. После гонки в его активе 1391 очков. Норвежцы, которые пропустили несколько этапов из-за пандемии коронавируса, пока не попадают даже в топ-10. Лучший из них, Иверсен, располагается лишь на 11-м месте.