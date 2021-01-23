Скандинавский вихрь: норвежские лыжники оставили Большунова и Непряеву без медалей в скиатлоне на этапе КМ

В финском Лахти стартовал первый после «Тур де Ски» этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу разыгрывались медали в скиатлоне. И в мужской, и в женской гонке все награды достались сборной Норвегии, не выступавшей с прошлого ноября. Лучший результат среди россиян показал Александр Большунов — он стал пятым. Наталья Непряева заняла шестое место.

Падение Большунова

От этапа Кубка мира в Лахти болельщики в первую очередь ждали встречи россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который не выходил на старт международных гонок с 29 ноября прошлого года. За время простоя он потерял форму и на недавнем чемпионате Норвегии занял лишь 15-е место в скиатлоне — именно в этой дисциплине лыжники разыгрывали первые медали после «Тур де Ски».

Но в норвежской сборной хватало других лыжников, которые могли бросить вызов давно не испытывавшим давления россиянам. Симен Крюгер, Сьюр Рёте, Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Холунд — каждый из них был полон решимости прервать медальную серию Большунова.

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Первая 15-километровая часть гонки, которую лыжники должны были преодолеть классическим ходом, отцепила от пелотона лишь несколько не самых титулованных участников. Рёте и финский лыжник Ийво Нисканен пытались разогнать группу, но стараниями Большунова и Евгения Белова все россияне остались в ней.

Сразу после смены лыж темп возрос, и отреагировать успели не все лыжники. Из россиян это смогли сделать только Большунов и Белов. Кроме них в лидирующей группе остались пять норвежцев, Нисканен и швед Йенс Бурман.

Спустя примерно шесть километров Рёте попытался уйти в отрыв, но не преуспел, а когда оглянулся, то увидел, что преследователей стало гораздо больше. Группу догнали сразу несколько спортсменов, в числе которых были Александр Червоткин и Денис Спицов, а также швейцарец Дарио Колонья.

После неудачной попытки Рёте норвежцы принялись с удвоенной силой разгонять группу. Лыжники стали откалываться от неё, и в результате за 2,5 км до финиша в лидерах остались шестеро лыжников в красных комбинезонах — Большунов и пять представителей сборной Норвегии. Лидер Кубка мира остался один противостоять голодным до медалей норвежцам.

На последнем круге Голберг тоже отстал, и задача для Большунова должна была облегчиться, но этого не произошло. Иверсен встал стеной перед россиянином, а затем с ним столкнулся Холанд. Норвежец сломал палку, а лидер Кубка мира безнадёжно отстал. Победу одержал обладатель лучшего финишного рывка среди всех участников Иверсен, Рёте забрал серебро, а Голберг, воспользовавшись падением Крюгера на спуске, забрал бронзу.

Recap 🎬of an exciting mens Skiathlon at Lahti Ski Games 🎯#fiscrosscountrypic.twitter.com/m9u9oOukgm — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 23, 2021

Большунов довольствовался лишь пятым местом. Он прокомментировал своё падение и итоги гонки короткой фразой: «Норвежская тактика». Но хотя россиянин и остался без медалей, благодаря розыгрышу бонусов по ходу гонки он набрал даже больше очков в зачёт Кубка мира, чем Голберг и Крюгер. Большунов останется обладателем жёлтой майки вплоть до чемпионата мира в Оберстдорфе, и едва ли кому-то из норвежцев удастся её отнять.

Поражение Непряевой

Между тем женская сборная России понесла серьёзные потери накануне этапа в Лахти. Серебряный призёр «Тур де Ски» Юрия Ступак простудилась и вернулась домой. Алиса Жамбалова сдала два положительных теста на коронавирус, перенося болезнь бессимптомно. Больше всего не повезло Татьяне Сориной — она выбыли из строя на месяц из-за разрыва связок. В результате противостоять вернувшейся сборной Норвегии осталась только Наталья Непряева.

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Соскучившаяся по большим соревнованиям Тереза Йохауг с самого старта скиатлона возглавила пелотон и вскоре ушла в отрыв. Поддержать её смогли только чемпионка «Тур де Ски» Джессика Диггинс из США, шведка Эбба Андерссон и Непряева. Но эта компания недолго бежала вместе — уже на четвёртом километре норвежка бросила попутчиц и убежала за первой победой с ноября.

На классическом этапе Андерссон и Непряева пытались сбросить Диггинс, которая этот стиль не очень любит, но это сделать не удалось. Вскоре после переодевания лыж пелотон нагнали норвежки Хейди Венг и Хелене Фоссельхольм, а Непряева отстала.

Вторую половину дистанции россиянка пробежала во главе общей группы, рискуя сама же привезти себе соперниц на финишную прямую. Но ей удалось сохранить силы на последний участок и удержать шестое место. Подиум же разыграли между собой норвежки — Йохауг выиграла гонку, 19-летняя Фоссельхольм завоевала второе серебро в карьере, а Венг довольствовалась бронзой.