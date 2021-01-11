«Саша — мировой лидер с большим отрывом»: Большунову прочат «Хрустальный глобус» после второго триумфа на «Тур де Ски»

Александр Большунов — лидер в лыжных гонках с большим отрывом. Об этом в интервью RT заявил чемпион мира Александр Завьялов после второй подряд победы россиянина на «Тур де Ски». По его словам, у Большунова не должно возникнуть проблем с норвежцами, даже если они примут участие в первенстве планеты. В свою очередь, трёхкратная обладательница Кубка мира Юлия Чепалова предположила, что российский спортсмен должен вновь завоевать и «Хрустальный глобус». А призёр Олимпийских игр Алексей Петухов подчеркнул, что победитель «Тур де Ски» будет становиться только сильнее.

«Саша в очередной раз проявил себя как герой»

Завершившийся в Италии «Тур де Ски» получился для Александра Большунова по-настоящему историческим. Россиянин и перед началом многодневки считался главным её фаворитом, тем более приехал защищать завоёванный в 2020-м титул. Однако мало кто мог предположить, что преимущество Александра перед оппонентами окажется настолько большим, даже несмотря на отсутствие главных соперников — норвежцев.

В результате российский спортсмен поднялся на пьедестал во всех восьми гонках: пять он выиграл, в двух становился вторым и только в одной — третьим. Ранее подобный результат не покорялся ни одному лыжнику в истории многодневки.

Мало того, Большунов по итогам «Тура» оторвался от ближайшего соперника Мориса Манифика на рекордно большое время — 3 минуты 23,9 секунды. Предыдущее достижение принадлежало норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, который в 2016-м опередил Финна Хогена Крога на 3 минуты и 15,7 секунды.

А после окончания последнего этапа, в котором Большунов продемонстрировал сильную работу на финише, Александр совсем не выглядел человеком, который пробежал восемь гонок за десять дней. На пьедестал он буквально запрыгнул с победным рыком, а после достаточно громко исполнил гимн России.

«Круто. Все победы важны, но «Тур» — особая многодневка, которая длится десять дней, восемь гонок, и я рад победить в этом действительно сложном соревновании. Здесь нужно быть полностью готовым, от первой до последней гонки. Для меня «Тур» всегда начинается с первого этапа и заканчивается здесь, на вершине Альпе Чермис. И я рад, что выигрываю его второй год подряд», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Попутно он практически обеспечил себе вторую подряд победу в общем зачёте Кубка мира. После окончания «Тура» Большунов с 1297 очками на 666 баллов опережает ближайшего преследователя — соотечественника Ивана Якимушкина.

Кроме того, Александр вполне может установить пару рекордов в рамках КМ. Например, он с семью победами за сезон уже ворвался в топ-10 в истории турнира. У рекордсмена по этому показателю Сундбю — 14. Поднялся в первую десятку россиянин и по количеству попаданий на подиум за сезон — 13 (у Дарио Колоньи — 20).

Наконец, если Большунов финиширует в первой тройке в следующей гонке, то повторит рекорд Владимира Смирнова по продолжительности серий стартов на КМ с медалями — десять. Причём данное достижение олимпийский чемпион установил в далёком сезоне-1995/96. Впрочем, сам Александр уже больше думает о чемпионате мира, куда могут приехать его главные соперники.

«Надо отдохнуть от «Тура» и готовиться к ЧМ, потому что, как я понял, сборная Норвегии планирует там успешное выступление. Поэтому нужно делать всё, чтобы в каких-то гонках остановить их», — добавил спортсмен.

В свою очередь, тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, отвечая на вопрос об отсутствии норвежцев на «Туре», пошутил, что они «тихо и нервно курят в сторонке».

«В каждой гонке он не опускался ниже призовых мест — одно третье, два вторых и пять первых. Это очень достойное выступление. Конечно, оно радует. Гонка в гору тяжёлая и даётся непросто. Но у Александра всё находилось под контролем, он довёл дело до победного конца в общем зачёте плюс непосредственно на завершающем этапе стал вторым, проиграв только Денису Спицову», — порадовался за подопечного специалист.

А президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вовсе назвала Большунова героем по итогам последней гонки «Тура».

«Мне очень понравился Большунов. Понятно, что ему тяжело, он устал. Устали все, но Саша мышечно мощный, и подниматься в эту гору ему гораздо сложнее, чем лёгким спортсменам. Поэтому Саша в очередной раз проявил себя как герой... Не знаю, сложнее отстаивать победу или впервые её достигать. Ведь ты уже имеешь опыт и знаешь, что тебя ждёт. Саша не первый, кто два года подряд выигрывал «Тур де Ски». Глаза боятся, а руки и ноги делают», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Наконец, ещё один тренер сборной России, Егор Сорин, предположил, что удачное выступление Александра на многодневке в Италии и Швейцарии должно помочь ему показать высокие результаты и на первенстве планеты.

«Большунов отстоял первое место и показал свой класс. Это очень хороший результат и тренировка. Думаю, удачное выступление на «Тур де Ски» должно положительно сказаться на выступлении на ЧМ. В целом было сложно представить такое доминирование российских лыжников. Мы об этом не думали, поскольку есть сильные французы, Дарио Колонья, шведы могли получше выступить», — цитирует специалиста Sport24.

«Думаю, никаких проблем с норвежцами у него не возникнет»

Известные лыжные эксперты в разговоре c RT также порадовались второй подряд победе Большунова на «Туре» и подчеркнули, что в настоящий момент его вполне можно считать сильнейшим лыжником на планете. При этом чемпион мира Александр Завьялов объяснил, почему Александра нельзя назвать «королём лыж».

«Королей в этом виде очень мало. Это те люди, которые выигрывают на Олимпийских играх длинные дистанции. Тут всё-таки немного другая история. Как говорится, не стоит путать божий дар с яичницей. Но на сегодняшний день он — мировой лидер с большим отрывом. Большунов отлично подготовился к сезону. Тренеры хорошо сделали свою работу. Александр начал показывать классные результаты с первых гонок КМ и получил заряд уверенности в себе. Да и в целом ребята выступили отлично. Молодые тоже подтягиваются, хотя самому Большунову не так много лет. В сборной России состоялась смена поколений. Старшие ушли, а юные дерзают и работают», — порадовался Завьялов выступлению российской команды.

При этом, по мнению эксперта, уже сейчас можно сказать, что лидер российской сборной стал ещё сильнее, несмотря на отказ норвежцев от участия как в «Туре», так и в последних этапах КМ.

«В прошлом году на «Тур де Ски» конкуренция была намного выше. Но несмотря на это, Большунов уже на старте сезона находился практически в той же форме, что и в концовке прошлого. Показательным в этом плане станет чемпионат мира. Посмотрим, как там себя проявит лидер российской сборной», — отметил Завьялов.

По мнению чемпиона мира, Большунов в состоянии не только бороться с норвежцами, если они всё же вернутся на крупнейшие соревнования, но и обыгрывать их.

«Думаю, никаких проблем у Александра не будет. К слову, далеко не факт, что отдых перед чемпионатом мира, если норвежцы туда приедут, им поможет. В лыжном спорте это не всегда идёт на пользу. Здесь в соревновательный период ты всегда должен поддерживать мышцы в тонусе. Сложно весь сезон провести на летне-осенней подготовке. Думаю, норвежцы всё же соревнуются между собой, бегают», — добавил Завьялов.

В свою очередь, призёр Олимпийских игр Алексей Петухов восхитился мощью Большунова и предположил, что со временем он будет становиться только сильнее.

«Александр — настоящий боец и очень сильный спортсмен. Он доминирует на протяжении последних трёх-четырёх лет и постоянно прогрессирует. Уже совершенно очевидно: Саша пришёл в лыжный спорт не на один год. Думаю, у него всё будет получаться и в дальнейшем. Мы видим его натиск и не по годам развитую мудрость. Каждому молодому спортсмену желаю поучиться у Большунова, поскольку он продумывает наперёд каждый шаг. С таким мощным атлетом бороться очень сложно», — рассказал Петухов RT.

Помимо этого, чемпион мира отметил блестящую физическую готовность спортсмена и похвалил за работу тренера российской сборной Бородавко.

«Все нагрузки, которые он выполняет под руководством Юрия Викторовича, помогают ему в гонках. Мало того, их можно назвать некой отдушиной. Гонка длится полчаса-час, тогда как в день Большунову приходится тренироваться по три часа. Так что в хорошем состоянии это для него — возможность насладиться погодой и показать болельщикам, на что он способен», — добавил Петухов.

Также Алексей предположил, что даже в том случае, если бы норвежцы приехали на «Тур де Ски», россиянин всё равно одержал бы уверенную победу, как сделал это в прошлом году.

«Пусть речь не шла бы о трёхминутном преимуществе над ближайшим соперником, но минуту он бы конкурентам привёз. На данный момент соревноваться с россиянином очень сложно любому спортсмену. Мы сами видели, что он на протяжении всего «Тура» держал скорость и выжимал результат по крупицам. При этом каждая гонка стала для него уроком. Уверен, прогресс Александра на этом не остановится. Желаю ему дальнейших побед, хорошего окончания сезона и, самое главное, долгожданных золотых медалей чемпионата мира», — подытожил эксперт.

Наконец, трёхкратный олимпийский чемпион Юлия Чепалова напомнила, что выиграть «Тур де Ски» крайне сложно, не говоря уже о двух победах подряд.

«Очень рада за него. Мы тоже выступали на этой многодневке. Поверьте, это очень тяжело. Я представляю, через что прошёл Саша. К этому соревнованию нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Поэтому, конечно, он большой молодец. Аплодисменты», — заявила Чепалова.

Трёхкратная олимпийская чемпионка, как и Петухов, отметила отличную физическую готовность Большунова, которая помогла ему на высоком уровне провести восемь гонок за десять дней.

«Хорошо, что он выдержал эти сумасшедшие нагрузки. У него была цель. Очень важно, когда она есть. Сложно сказать, сможет ли он сохранить форму к чемпионату мира. Хочется пожелать ему только лучшего. Дай бог, чтобы Александр и на первенстве планеты радовал нас победами. Также будет здорово, если он вновь завоюет Кубок мира», — заявила Чепалова.

При этом обладательница КМ, в отличие от других экспертов, не считает, что Большунов превосходит лыжников из Норвегии, которые продолжают тренироваться дома.

«Жаль, что скандинавы не приехали на «Тур». Если бы они согласились на участие в многодневке, мы бы стали свидетелями захватывающей борьбы. На мой взгляд, Большунов находится на их уровне. Всё-таки норвежцы демонстрируют очень высокий класс, в скандинавской сборной собраны очень сильные ребята. Это была бы равная, достойная борьба», — подчеркнула Чепалова.