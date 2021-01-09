Две медали в спринте: как Большунов упрочил своё лидерство на «Тур де Ски»

Россияне Глеб Ретивых и Александр Большунов заняли второе и третье места в спринтерской гонке классическим стилем на предпоследнем этапе «Тур де Ски». Их опередил Оскар Свенссон из Швеции. У женщин шведки заняли весь призовой пьедестал. В общем зачёте многодневки Большунов упрочил своё преимущество. Юлия Ступак располагается на второй позиции.

Александр Большунов не смог превзойти достижение Сергея Устюгова, который четыре года назад выиграл пять гонок подряд на «Тур де Ски». Его триумфальная серия в рамках нынешней лыжной многодневки прервалась после такого же количества побед. Неприступными для Большунова на «Тур де Ски» — 2021 оказались спринты. В гонке свободным стилем 1 января россиянин уступил Федерико Пеллегрини, завоевав серебряную медаль. Теперь же, 9 января, Большунов опередил итальянца в спринте классикой, но довольствовался лишь бронзой. Второе место занял профильный спринтер Глеб Ретивых, первое — швед Оскар Свенссон.

Тем не менее Большунов ещё больше упрочил своё лидерство в общем зачёте «Тура». Перед заключительной гонкой на 10 км с подъёмом в гору Альпе Чермис он превосходит француза Мориса Манифика на 3 минуты и 22 секунды. Места с третьего по шестое в «тотале» занимают россияне Иван Якимушкин (отставание 3 минуты и 27 секунд), Артём Мальцев (3:27), Денис Спицов (3:50) и Евгений Белов (5:00). Как минимум первые двое из них имеют неплохие шансы обойти Манифика и сформировать с Большуновым чисто российский пьедестал почёта по итогам «Тура».

При этом Большунов является действующим чемпионом престижной многодневки. Год назад брянский лыжник опередил своего соотечественника Устюгова и норвежца Йоханнеса Клебо, который пока не выступает из-за ситуации с коронавирусом.

Медали Ретивых и Большунова в спринте

В утренней квалификации будущие призёры этапа Большунов и Ретивых показали четвёртое и шестое время соответственно. Второе место неожиданно занял юный Александр Терентьев. Уже после выступления он признался, что это самый большой успех в его карьере.

В своём четвертьфинальном забеге Большунов уступил Свенссону. Спортсмены сразу оторвались от общей группы и не предоставили шансов соперникам. Было видно, что оба фаворита бегут не в полную силу. В этом забеге завершили борьбу россияне Евгений Белов и Алексей Червоткин.

Зато во всех остальных первенствовали именно представители России — Терентьев, Ретивых, Илья Семиков и Артём Мальцев.

В полуфинале Большунову повезло: он прошёл дальше как lucky looser благодаря лучшему времени по сравнению со второй шестёркой. На этой стадии обладателя жёлтой майки обыграли Свенссон и Ретивых. В такой же последовательности спортсмены расположились и в протоколе решающего забега.

В финал спринта пробились три россиянина. Компанию Большунову и Ретивых составил Мальцев, блестяще выступивший в своём забеге в полуфинале. Теперь сил уже никто не жалел. Однако члены сборной России, как показалось, не помогали, а больше мешали друг другу на трассе.

С первых же метров дистанции Большунов попытался уйти в отрыв. Вероятно, он понимал, что тягаться с профильными спринтерами в финишном створе будет очень сложно. Сложилось ощущение, что у лидера генеральной классификации «простреливали» лыжи. Большунов несколько раз менял лыжню и, возможно, из-за этого потерял темп. С другой стороны, ему удалось оставить за спиной Пеллегрино. Любопытно, что по времени финал проиграл только первому забегу 1/4 финала, в котором также соперничали Свенссон и Большунов.

Как объяснил тренер сборной России Юрий Бородавко, у шведов лучше работали лыжи. За счёт этого Свенссон очень хорошо выкатился на финишную прямую со спуска и уехал первым. По словам специалиста, Ретивых и Большунов больше ориентировались на Пеллегрино, упустив прорыв шведского лыжника.

Oskar Svensson 🇸🇪concludes Sweden's dream day at the 7th stage of the #tourdeski2021 with his victory in the Sprint C!#fiscrosscountry#tourdeski 📷NordicFocus pic.twitter.com/vNSptQDHmy — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 9, 2021

Шведский пьедестал у женщин

В женской части «Тура» Россия осталась без наград после двух победных гонок (Юлия Ступак выиграла пасьют, Наталья Непряева — масс-старт). Хотя начиналось всё для россиянок довольно обнадеживающе. Татьяна Сорина продемонстрировала второй результат в квалификации. Это в конечном счёте привело её в финал. Туда же пробилась и Непряева, пусть её путь в основную стадию соревнований получился очень непростым. Так, четвертьфинальный раунд она преодолела лишь как lucky looser. Как и у мужчин, первая шестёрка показала самое быстрое время.

В полуфинале Непряева справилась с задачей уже более уверенно. Бежавшая с ней Сорина ошиблась тактически и едва не выбыла. А вот Ступак окончила своё выступление.

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В финальном забеге Непряева буквально до финиша сохраняла шансы как минимум на бронзовую медаль. Но очень качественно сработали шведские лыжницы. Линн Сван и Мая Дальквист, по сути, не оставили шансов соперницам. Эмма Рибом ускорилась на последней стометровке и обошла россиянку. В итоге в женском спринте был полностью женский пьедестал, а вообще день на «Тур де Ски» ознаменовался безоговорочным триумфом сборной Швеции.

По мнению Бородавко, Непряевой и Сориной необходимо много работать в техническом плане, поскольку проигрывать по 10—12 метров на финишной прямой нельзя. Тренер констатировал, что дело здесь не только в лыжах, хотя у шведок они скользили лучше.

В общем зачёте Ступак перед заключительной гонкой проигрывает американке Джесси Диггинс 54 секунды. Шансы на топ-3 имеют Непряева (четвёртое промежуточное место, 1:58 отставания от лидера) и Сорина (пятое и 2:03).