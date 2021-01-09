Две медали в спринте: как Большунов упрочил своё лидерство на «Тур де Ски»

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Дмитрий Денисов
Россияне Глеб Ретивых и Александр Большунов заняли второе и третье места в спринтерской гонке классическим стилем на предпоследнем этапе «Тур де Ски». Их опередил Оскар Свенссон из Швеции. У женщин шведки заняли весь призовой пьедестал. В общем зачёте многодневки Большунов упрочил своё преимущество. Юлия Ступак располагается на второй позиции.
Две медали в спринте: как Большунов упрочил своё лидерство на «Тур де Ски»
  • globallookpress.com
  • © Maxim Thore/Keystone Press Agency

Александр Большунов не смог превзойти достижение Сергея Устюгова, который четыре года назад выиграл пять гонок подряд на «Тур де Ски». Его триумфальная серия в рамках нынешней лыжной многодневки прервалась после такого же количества побед. Неприступными для Большунова на «Тур де Ски» — 2021 оказались спринты. В гонке свободным стилем 1 января россиянин уступил Федерико Пеллегрини, завоевав серебряную медаль. Теперь же, 9 января, Большунов опередил итальянца в спринте классикой, но довольствовался лишь бронзой. Второе место занял профильный спринтер Глеб Ретивых, первое — швед Оскар Свенссон.

Тем не менее Большунов ещё больше упрочил своё лидерство в общем зачёте «Тура». Перед заключительной гонкой на 10 км с подъёмом в гору Альпе Чермис он превосходит француза Мориса Манифика на 3 минуты и 22 секунды. Места с третьего по шестое в «тотале» занимают россияне Иван Якимушкин (отставание 3 минуты и 27 секунд), Артём Мальцев (3:27), Денис Спицов (3:50) и Евгений Белов (5:00). Как минимум первые двое из них имеют неплохие шансы обойти Манифика и сформировать с Большуновым чисто российский пьедестал почёта по итогам «Тура».

При этом Большунов является действующим чемпионом престижной многодневки. Год назад брянский лыжник опередил своего соотечественника Устюгова и норвежца Йоханнеса Клебо, который пока не выступает из-за ситуации с коронавирусом.

Медали Ретивых и Большунова в спринте

В утренней квалификации будущие призёры этапа Большунов и Ретивых показали четвёртое и шестое время соответственно. Второе место неожиданно занял юный Александр Терентьев. Уже после выступления он признался, что это самый большой успех в его карьере.

В своём четвертьфинальном забеге Большунов уступил Свенссону. Спортсмены сразу оторвались от общей группы и не предоставили шансов соперникам. Было видно, что оба фаворита бегут не в полную силу. В этом забеге завершили борьбу россияне Евгений Белов и Алексей Червоткин.

Зато во всех остальных первенствовали именно представители России — Терентьев, Ретивых, Илья Семиков и Артём Мальцев.

В полуфинале Большунову повезло: он прошёл дальше как lucky looser благодаря лучшему времени по сравнению со второй шестёркой. На этой стадии обладателя жёлтой майки обыграли Свенссон и Ретивых. В такой же последовательности спортсмены расположились и в протоколе решающего забега.

В финал спринта пробились три россиянина. Компанию Большунову и Ретивых составил Мальцев, блестяще выступивший в своём забеге в полуфинале. Теперь сил уже никто не жалел. Однако члены сборной России, как показалось, не помогали, а больше мешали друг другу на трассе.

С первых же метров дистанции Большунов попытался уйти в отрыв. Вероятно, он понимал, что тягаться с профильными спринтерами в финишном створе будет очень сложно. Сложилось ощущение, что у лидера генеральной классификации «простреливали» лыжи. Большунов несколько раз менял лыжню и, возможно, из-за этого потерял темп. С другой стороны, ему удалось оставить за спиной Пеллегрино. Любопытно, что по времени финал проиграл только первому забегу 1/4 финала, в котором также соперничали Свенссон и Большунов.

Как объяснил тренер сборной России Юрий Бородавко, у шведов лучше работали лыжи. За счёт этого Свенссон очень хорошо выкатился на финишную прямую со спуска и уехал первым. По словам специалиста, Ретивых и Большунов больше ориентировались на Пеллегрино, упустив прорыв шведского лыжника.

Шведский пьедестал у женщин

В женской части «Тура» Россия осталась без наград после двух победных гонок (Юлия Ступак выиграла пасьют, Наталья Непряева — масс-старт). Хотя начиналось всё для россиянок довольно обнадеживающе. Татьяна Сорина продемонстрировала второй результат в квалификации. Это в конечном счёте привело её в финал. Туда же пробилась и Непряева, пусть её путь в основную стадию соревнований получился очень непростым. Так, четвертьфинальный раунд она преодолела лишь как lucky looser. Как и у мужчин, первая шестёрка показала самое быстрое время.

В полуфинале Непряева справилась с задачей уже более уверенно. Бежавшая с ней Сорина ошиблась тактически и едва не выбыла. А вот Ступак окончила своё выступление.

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В финальном забеге Непряева буквально до финиша сохраняла шансы как минимум на бронзовую медаль. Но очень качественно сработали шведские лыжницы. Линн Сван и Мая Дальквист, по сути, не оставили шансов соперницам. Эмма Рибом ускорилась на последней стометровке и обошла россиянку. В итоге в женском спринте был полностью женский пьедестал, а вообще день на «Тур де Ски» ознаменовался безоговорочным триумфом сборной Швеции.

По мнению Бородавко, Непряевой и Сориной необходимо много работать в техническом плане, поскольку проигрывать по 10—12 метров на финишной прямой нельзя. Тренер констатировал, что дело здесь не только в лыжах, хотя у шведок они скользили лучше.

В общем зачёте Ступак перед заключительной гонкой проигрывает американке Джесси Диггинс 54 секунды. Шансы на топ-3 имеют Непряева (четвёртое промежуточное место, 1:58 отставания от лидера) и Сорина (пятое и 2:03). 

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