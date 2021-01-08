Продолжение победной серии: Большунов и Непряева выиграли золото в масс-старте на «Тур де Ски»

Российские лыжники одержали две победы в масс-старте на шестом этапе «Тур де Ски». Александр Большунов первым в истории выиграл шесть дистанционных гонок подряд в рамках Кубка мира и упрочил лидерство в общем зачёте многодневки. У женщин лучшей стала Наталья Непряева. Юлия Ступак показала восьмой результат, но зато в генеральной классификации поднялась на вторую строчку.

Рекорд Большунова и бронза Червоткина

Участники «Тур де Ски» перебрались в итальянский Валь-ди-Фьемме, где 10 января многодневка завершится традиционным подъёмом на гору Альпе Чермис. Но до этого им предстояло провести ещё два этапа. В пятницу состоялись забеги с общего старта классическим стилем, в которых победы одержали россияне Александр Большунов и Наталья Непряева.

Первыми за медали шестого этапа «Тур де Ски» боролись мужчины. Уже в самом начале гонки на 15 км от основной группы убежал Глеб Ретивых — он рассчитывал заработать очки спринтерского зачёта, которые разыгрывались после первого круга. Российскому лыжнику долгое время удавалось сохранять довольно весомый отрыв, но пелотон всё-таки успел его догнать. В финальном рывке Ретивых уступил французу Ришару Жуве и лидеру очковой классификации Большунову, но зато заработал на пять баллов больше, чем итальянец Федерико Пеллегрино, и сместил его со второго места в рейтинге.

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Главным событием второго круга стала попытка Евгения Белова убежать и обеспечить себе ещё одну медаль после серебра в гонке преследования. Однако трасса в Валь-ди-Фьемме с её длинными спусками не позволяла сохранить отрыв от пелотона, и 30-летний лыжник вынужден был вернуться обратно. Следующие 4 км никто из претендентов на медали больше не пытался вырваться вперёд.

Но на отметке 8,5 км разыгрывались бонусные секунды в общий зачёт «Тур де Ски», и благодаря этому пелотон оживился. Они были особенно нужны тем, кто боролся за вторую и третью строчку данного рейтинга, а именно Артёму Мальцеву, Денису Спицову, Ивану Якимушкину и французу Морису Монифика. В итоге главный бонус достался Большунову, который в нём совсем не нуждался, а за ним отсечку преодолели Спицов, итальянец Франческо Де Фабиани, Мальцев и Якимушкин. Монифика был на тот момент лишь девятым.

Однако француз в итоге вышел победителем из этой битвы. Он сохранил больше сил на последние два круга, в то время как Спицов и Мальцев откатились в конец пелотона. Бороться с Монифика за второе место в общем зачёте остался только Якимушкин, но много за оставшиеся 6,5 км он отыграть всё равно не мог, особенно на такой не подходящей для этого трассе.

До последнего километра лидеры гонки держались в большой группе, и первым на рывок отважился Де Фабиани. Ему на хвост вовремя сели Большунов и Алексей Червоткин. Итальянец преодолевал подъёмы не хуже лидера «Тур де Ски» и в какой-то момент казался реальным претендентом на победу, но Большунов всё-таки не позволил ему убежать далеко и легко отыграл отставание на последнем спуске. На финишной прямой россиянин уже был вне конкуренции.

Большунов выиграл пятую гонку на «Тур де Ски» за семь дней и повторил рекорд Сергея Устюгова и норвежца Бьорна Дэли по количеству последовательных побед в Кубке мира. Кроме того, российский лыжник показал лучший результат в шести дистанционных гонках подряд — теперь это новый абсолютный рекорд соревнований. Предыдущее достижение принадлежало ещё одному норвежцу — Мартину Йонсруду Сундбю.

Червоткин занял в масс-старте третье место, за ним к финишу приехали соотечественники Илья Семиков и Иван Якимушкин. Морис Монифика замкнул первую десятку и благодаря тому, что в неё не попали Денис Спицов и Артём Мальцев, поднялся на второе место в общем зачёте «Тур де Ски». Однако оторваться далеко от россиян французу не удалось — перед двумя последними стартами он выигрывает 10 секунд у Якимушкина и 13 — у Спицова. Вся борьба за то, чтобы считаться лучшим лыжником после Большунова, у мужчин ещё впереди.

Stage 6 of 8 - Boarding complete ☑️ #tourdeski2021 is keeping the cards ♦️ open for top spots!#fiscrosscountry#tourdeski 📷NordicFocus pic.twitter.com/QmBGHLb2lN — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 8, 2021

Вторая победа россиянок подряд

Женская гонка таила в себе гораздо больше интриг, чем мужская. Предыдущий этап в Тоблахе показал, что Юлия Ступак может успешно бороться с американками Джессикой Диггинс и Роси Бреннен, когда бежать необходимо классическим ходом. Так что у россиянки был шанс навязать им борьбу за лидерство в общем зачёте «Тур де Ски», а у недавнего лидера сборной Натальи Непряевой — порадовать себя медалями отдельного этапа.

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Первая половина гонки подтвердила отличные перспективы Ступак. У Бреннен масс-старт не задался сразу, и к середине дистанции она опустилась на 26-е место, в то время как россиянка в компании соотечественниц бежала в начале пелотона. На отметке 6 км Ступак заработала шесть бонусных секунд, после чего уже могла не сомневаться в том, что после финиша станет второй в генеральной классификации.

Диггинс сопротивлялась дольше, но и она сдалась на последнем круге. За 1,5 км до финиша сформировалась лидерская группа из Ступак и Непряевой, с которыми бежали шведка Эбба Андерссон, немка Катарина Хенниг, австрийка Тереза Штадлобер и финка Юханна Матинтало. Американка бежала девятой, уступая к тому же ещё одной финской лыжнице Кристе Пярмякоски и россиянке Алисе Жамбаловой.

Заводящей в первой шестёрке была Непряева, и её темп оказался непосильным для остальных лыжниц, и в первую очередь для Ступак, которая отстала перед заключительным подъёмом. Кроме неё бороться с Непряевой за победу в гонке могла только Андерссон, но она потратила слишком много сил на бессмысленный рывок на третьем круге. Вице-чемпионка двух последних «Тур де Ски» уверенно финишировала на первом месте и наконец-то поднялась на пьедестал почёта в текущей многодневке.

Победа Непряевой стала в некотором роде исторической. В последний раз россиянки выигрывали две гонки Кубка мира подряд четыре года назад, когда Наталья Матвеева сделала победный дубль в личном и командном спринте вместе со Ступак, выступавшей под фамилией Белорукова. В дистанционных гонках российские лыжницы не выигрывали два золота одно за другим гораздо дольше — с марта 2005-го, когда на высшую ступень пьедестала почёта поднимались Евгения Медведева-Арбузова и Юлия Чепалова.

Вслед за Непряевой в масс-старте финишировали Хенниг и Андерссон. Ступак так и не удержалась в первой шестёрке и опустилась на восьмое место позади Алисы Жамбаловой, но при этом выиграла почти девять секунд у Диггинс. Российская лыжница действительно поднялась на второе место в общем зачёте «Тур де Ски», уступая Диггинс 55 секунд. Непряева за счёт своей победы расположилась на восьмой строчке и может даже замахнуться на третью — с такой формой, которую она продемонстрировала в первый день соревнований в Валь-ди-Фьемме, ей будет по силам отыграть 37 секунд у шведки Фриды Карлссон во время спринта и подъёма на Альпе Чермиз.