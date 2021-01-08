Бородавко похвалил партнёров Большунова за выступление на «Тур де Ски»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итог выступлению подопечных в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски».
Бородавко похвалил партнёров Большунова за выступление на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

Гонка завершилась победой Александра Большунова. Его соотечественники Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин заняли места с третьего по пятое.

Бородавко отметил, что отныне сборная России может похвастать не только победами Большунова, но и удачными выступлениями других лыжников.

«Особенно радует, что у нас целая группа спортсменов отметилась призовыми местами на различных стартах. Всё это говорит лишь об одном — в команде высокая конкуренция. Многие спортсмены заряжены на результат и находятся в хорошей форме», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что тренер сборной ХМАО Сергей Крянин отметил прогресс Большунова в тактике.

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