Бородавко похвалил партнёров Большунова за выступление на «Тур де Ски»
- РИА Новости
Гонка завершилась победой Александра Большунова. Его соотечественники Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин заняли места с третьего по пятое.
Бородавко отметил, что отныне сборная России может похвастать не только победами Большунова, но и удачными выступлениями других лыжников.
«Особенно радует, что у нас целая группа спортсменов отметилась призовыми местами на различных стартах. Всё это говорит лишь об одном — в команде высокая конкуренция. Многие спортсмены заряжены на результат и находятся в хорошей форме», — цитирует Бородавко «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что тренер сборной ХМАО Сергей Крянин отметил прогресс Большунова в тактике.